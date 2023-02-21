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Sözcü Televizyonu

Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz şu dönemde, namuslu habercilik uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir ekiple, o ağır bedelleri birlikte yaşayan aileleriyle, ilerde tarihi yazılacak olan çok büyük fedakarlıklarla, sorumluluk üstlendik.

Sözcü Televizyonu'nu hayata geçiriyoruz.

Dünya televizyonlarında ilk kez görülecek özgün formatlarla, medya jargonunda entertainment kanalı tabir edilen rengarenk atmosferde, evrensel kriterlerle habercilik yapacağız.

Türkiye'nin en tecrübeli medya kadrosuyla, mesleğin baharındaki pırıl pırıl gençleri harmanlıyoruz.

Lafı atlı karınca gibi döndürüp döndürüp, başladığı yere bırakan klişe isimlere, klişe yorumlara, klişe bakış açılarına son veriyoruz.

Artık izlemekten bile tiksindiğimiz iliştirilmiş gazeteciliğe, partilere angaje haberciliğe noktayı koymaya geliyoruz.

Kahraman gazeteciliğe karşıyız.

Kahraman değiliz.

Bu zor ülkenin gerçek kahramanlarının, Türk halkının sözcüsü olmaya geliyoruz.

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1 Mart'ta yayındayız.

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Sadece 8 gün kaldı.

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Kelimenin tam manasıyla gecemizi gündüzümüze kattığımız bu mücadelenin hakkını verebilmek için, sizlerden kısa bir süre izin rica ediyorum.