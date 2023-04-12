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2023 Oy Tatbikatı!

Babayiğit TOGG'la saray bahçesinde tur atıldı. Karadeniz gazının seçimden az önce evlere bağlanacağı açıklandı. Erdoğan'ın doğalgazda indirim müjdeleyeceği fısıldandı.

İçilecek kalitede petrol bulundu bulunacak!

Evlenmeyi düşünen ancak parasızlıktan ev eşyası alamayan çiftler için kredi müjdesi geldi. İstanbul'da riskli konutların yerine yapılacak uydu kent temelinin Erdoğan tarafından seçimden az önce atılacağı müjdesi verildi. Deprem bölgesinde yapılan konutların seçimden önce teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.

İlk yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE'nin fırlatma operasyonu ertelendi ama seçime kadar yörüngeye oturur illaki! Yerli ve milli ancak motoru Amerikan olan fakat henüz bir adı olmayan Milli Muharip uçağımıza seçimden az önce Erdoğan tarafından törenle isim verileceği duyuruldu.

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Kahraman ordumuzun gücü düne kadar düşmana korku, dosta güven verirdi. Mevzu azıcık değişti… Savaş uçağımız, gemimiz seçim öncesinde oy verecek seçmenin huzuruna çıktı.

Aramızda amma da yaptın, böyle şey mi olur diyenler olabilir.

Olur, hatta oldu bile!

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP lideri, HÜDAPAR lideri, DSP lideri, Yeniden Refah Partisi lideri, BBP lideri ve MHP lideri TCG Anadolu Gemisi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde sahneye mum gibi dizildiler!

Gerçi, ‘Türklük anayasadan çıkarılsın' diyen HÜDAPAR'ın üzerinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Gemisi'nin kısaltması TCG Anadolu yazan geminin teslim töreninde ne işi vardı kimse anlayamadı ama seçime az kalmıştı, pek kıymetli liderler dişini sıktı.

Kürsüye çıkan dünya liderimiz güzel de bir konuşma yaptı, şunları dedi: “TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştirici bir ülke haline geleceğiz. Önümüzdeki aylarda milletimize daha çok müjdemiz olacak. Şu anda milletime buradan ayrıca bir haberi de duyurmak istiyorum. TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz! Ve Sirkeci'de halkımıza açacağız! İstiyoruz ki halkımız gelsin, gemimizi gezsin dolaşsın!”

Dev gemimiz Sirkeci'ye ne zaman çekilir tarih verilmedi. Serginin ne zamana kadar süreceğini ben söyleyeyim bari… Seçime kadar!

Bitti mi? Bitmez… Bu hızla şöyle şeyler de olursa hiç şaşırmayız…

Misal, Sarıkamış Kış Tatbikatı! Seçim öncesi seçmenlerin katılımıyla baharın yapılır artık. Hem ‘bahar bahar' diyenlere de kapak olur!

Askerimizin deneyimi artarken yurttaşlar da AKP iktidarı sayesinde TSK'nın her türlü koşulda, arazide yerleşmesini, barınmasını, ikmal ve bakım faaliyetlerini görüp, oyunun rengini belirler.

Ya da Efes Tatbikatı… Doğanbey'de nefes kesen atışlı bölümü de var. Denize nazır tatbikat ahaliye açılır, hala varsa kararsız seçmenler o dakika karar verir!

Tatbikatlarda yerli malı Kobra-2, Kirpi-2 ve Vuran araçlarını, Proton Elic Tünel tespit cihazlarını, Pars Kuleli tekerlekli aracı, Kaplan'ı, kaideye monteli cirit atan Sipahi'leri, hava aracımız Akıncı'yı, milli Atak helikopterimizi, lazer güdümlü milli mühimmatlarımızı gören cumhurun koltukları kabarmaz, oy veresi gelmez mi?

Düşünün!

Yerli uydumuz yörüngede, uygun kredimiz cepte, biz yeni evimizde, babayiğit TOGG'umuz kapının önünde, yerli doğalgazımız ocakta, Amerikan motorlu milli uçağımız gökte, yerli gemimiz Sirkeci'de…

Memleketin oy verenleri olarak, seçilmek için başkalarının hayal bile edemediği yerli yöntemleri deneyen bu fedakar iktidardan daha ne isteriz?