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3 milyonda 70 bin!

Arada sırada oturup çay içtiğim Bağdat Caddesi'ne yakın, köklü bir kafedeyim. Kafeye gelenler öyle her köşede açılanlarda olduğu gibi genç kızlar, genç erkekler değil.

Emekli banka şube müdürleri, ünlü firmaların eski mimarları, mühendisleri, emekli doktorlar, emekli askerler, emekli genel müdür yardımcıları, emekli müsteşar olduklarına kulak misafiri olduğum görmüş geçirmiş deneyimli kadın ve erkekler var müşteriler arasında.

Dibimdeki büyük masada 8-9 kişilik arkadaş grubu var, deneyim toplamı 1000 yıl falan!

Masadaki dostların konusu başlangıçta Fenerbahçe'ydi. Hakem hataları, yapılan açıklamalar, Galatasaraylılar'ın dedikleri, federasyon kararları. İlgimi çekmiyor top işi ama yüksek sesle konuştukları için mecburen duyuyorum. Bir ara konu memleket ekonomisine, siyasete geldi. Masadaki koca koca insanlar başladı fısıldaşmaya…

Hiç adetim değil başkalarını dinlemek ama insan fısıldaşmayı merak ediyor doğrusu.

Biri iktidarın ekonomi kararlarıyla ilgili şöyle diyor yavaşça: Bu iktidar hep kendine yontuyor. Konuşturmayın beni, içeri aldıracaksınız adamı…. Bir başkası yanıt veriyor: Haklısın valla, ben telefonda bile dikkat ediyorum dediklerime… Öbürü ekliyor: Neymiş yüzde 25 müjdeymiş… Bir gün sonra çıkıp yüzde 5 daha zam veriyor. Dalga geçiyorlar resmen! İnsanın isyan edesi geliyor ya neyse… Son konuşan beni benden alıyor: Haklısınız ama yerin kulağı var. Duyan muyan olur, durduk yere başımız belaya girmesin şimdi!

Endişe büyük… Yerin kulağı var!

Bu ülkenin görmüş geçirmiş bir yurttaşı olarak ortadaki haksızlıklardan, ekonomik krizden, insanlarla maytap geçilmesinden söz ediyorsun. Kim seni bu yüzden içeri aldıracak ki?

Peki, bu korku sadece Bağdat Caddesi civarında mı var?

Maalesef hayır.

Korku memleketi komple sarmış!

Korkunun boyutunu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın Teke Tek'inde aynen şöyle anlattı:

“Konuşmuyor insanlar! 100 kişiye soruyorsunuz iki kişi konuşuyor… Bakın bizim yaptığımız anketlerden birinden istatistik vereceğim. Yüz yüze tam 3 milyon 100 bin kişiye ulaştı arkadaşlarımız. Bunlardan 300 bini ankete oturmayı kabul etti sadece. Ama nihayetinde anket formunu tamamlayanlar 70 bin kişi! Yani 3 milyon 100 binle başladık 70 bin kişi ancak konuştu…”

Bizi duvara toslatandan, vergilerimizi çar çur edenden, geleceğimizle oynayandan, herkese ayrı çalışan adaletten, işine gelmeyene terörist diyenden, paramızı pul edenden, altımızdan halıyı çekenden, bir bakkal dükkanı bile açmadan ultra zengin olandan, suçu daima ötekine atandan, bizi gölgemizden korkar hale getirenden ödümüz kopuyor!

Eyyy bu memleketin aman başımıza bir şey gelmesin diyerek fısıldayan görmüş geçirmiş insanları; dilin ucuna dek gelen ve artık çuvallara sığmayan gerçekleri bugün haykırmayacak da ne zaman söyleyeceksiniz acaba?

Çaresiz kalan, yol yordam arayan gençler arkanızdan ‘rahmetli hep fısıltı halinde konuşur, gölgesinden korkardı' mı desin istiyorsunuz?

Başımıza gelenler, hepimize yaşatılanlar yeterince bir şey değil mi zaten?

Bundan ötesi ne olabilir mesela?

Senin, benim, bizim başımız memleketin geleceğinden daha mı önemli? Fikrine, deneyimine, haykırışına, varlığına ihtiyaç var görmüyor musun?