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Akla ihtiyacı olmayan seçmen için iki tercih!

Dev bütçeli İttifaklar Savaşı filmi vizyona girdi, kadrolar belli oldu ya… Kerameti kendinden menkul bilirkişiler sabah akşam televizyonlarda, gazetelerin baş köşelerinde seçim-vekil analizleri yapıyor, şu ittifakı tercih edin öbürünü etmeyin diye akıl veriyor.

Bir bölümü Türk tipi demokrasi, bir kısmı Türk tipi başkanlık şahane diyor.

Oysa bu topraklarda doğmuş hiç kimsenin bilirkişi tayfasının aklına gram ihtiyacı yok… Çünkü safça ‘bu işlerden pek anlamadıkları' düşünülen ahalimizin bugüne kadar ki tercihleridir zaten gelip dayandığımız nokta.

Benim seçmenim işini bilir, kime akıl veriyorsun yani!

Memleketin oy vermediği halde gelecekleri derinden etkilenecek masum çocukları hariç, 64 milyon 191 bin 285 seçmeni bir kez daha tercihini yapacak 14 Mayıs'ta.

Hazır tercihler konuşuluyor, ittifak savaşlarının gölgesinde kalan iki tercihi yazayım dedim ben de!

Bir… Düşen taraf yükselen taraf tercihi!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) raporu 7 Nisan'da yayınladı. Uluslararası gıda fiyatları 11 aydır düşüyordu, Mart ayında yine düştü… Düşüş oranı öyle böyle değil hem de, bir yıl öncesine göre yüzde 20.5!

Buğday fiyatları mesela Şubat'a göre yüzde 7.1, mısır 4.6, pirinç yüzde 3.2 azaldı. Ayçiçek yağı fiyatı geçen yıla göre yüzde 47.7 düştü. Süt ürünleri fiyatları yüzde 0.8 azalırken, kümes hayanı eti fiyatları ise art arda dokuzuncu ayda yine düştü.

Bu tercihte düşen tarafı seçiyorum diyorsanız gıda fiyatlarının 12 aydır kesintisiz düştüğü dünyayı, yükselen tarafı seçtiyseniz gıda fiyatlarının 31 aydır kesintisiz yükseldiği Türkiye'yi seçtiniz demektir. Hayırlı olsun…

İki… Biri yer öbürü bakar bekle ki kıyamet kopsun tercihi!

Türkiye lüks tüketime servet harcamaya devam etti sayın ve çok bilgili seçmen… Yiyecekten içeceğe, giyecekten takıya, oturulacak koltuktan otomobile kadar lüks tüketim geçen yıla göre yüzde 67 arttı…

3.7 milyar dolardan 6.3 milyar dolara çıktı!

Türk parasının değeri dünya rekortmeni enflasyonumuz sayesinde her saniye düşerken, temel tüketim maddelerinin fiyatları uzaya doğru yükselirken, çalışan kesimin gelirleri son iki yılda milli gelirin yüzde 27'sinden yüzde 23'üne gerilerken, memleketteki gelir dağılımı allak bullak olurken lüks tüketime harcadığımız para dikkatinizi çekerim, değersiz TL değil Sam amcanın doları!

Gözümüz yok yine de soruyor züğürdün çenesi… Kimlermiş lüks tüketim için bir yılda 6 milyar 300 milyon dolar harcayanlar acaba?

İsim isim bilinmese de kim olabilecekleri şöyle tarif ediliyor: Harcanabilir ek gelirleri olan, ekonomik çalkantılardan etkilenme olasılıkları sıfır olan bir kesim!

Seçim sonuçlarından önce Hanya'yı Konya'yı görmek için iki tercihi yazdım.

Şapkanızı, kasketinizi, takkenizi, beyninizin üstünde her ne duruyorsa artık onu çıkarıp önünüze koyun ve düşünün…

Düşen taraf mı yükselen taraf mı?

Yoksa, birileri lüks içindeyken kıyameti koparmadan asgariye razı olan taraf mı tercihiniz?

Yalnız dikkat edin! Tercihiniz bundan sonra dünyanın hangi tarafında yer alacağınızın da seçimi olacak…