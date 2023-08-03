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Ana muhalefet…

AKP iktidara geldiğinde karşısında sadece CHP vardı. 2002 seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 47'si partiler baraj altında kaldığı için çöpe gitti! Yüzde 34'lük oyla AKP'nin milletvekili sayısı 363 olurken, ana muhalefet CHP'nin oy oranı yüzde 19, milletvekili sayısı ise 178'de kaldı.

O günden beri değişiklik yok, AKP istediği gibi at koşturuyor memlekette. Çünkü meydan onlar için 21 yıldır boş tutuluyor!

Durun, hemen dış güçler falan deyip komplo teorisine sarılmayın.

Bu boşluğu yaratanlar bizi kıskanan Almanlar, ülkemizde gözü olan Amerika falan değil. İçimizden birileri, alternatif olamayan, üstüne muhalefet yapmayı da beceremeyenler!

Başta, müzmin ana muhalefet ve geriye kalan muhalefetin alayı…

Boşluğu yaratanlarla ilgili düşüncem, partinin Genel Başkanı Meclis'e giremeyince CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'in yaptığı bir açıklama üzerine dün perçinlendi resmen!

Anlatacağım.

Ama önce evinin mutfağında kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'e ve Meclis'e ‘taşınanlardan' fırsat bulup seçilebilen 130 (yazı ile yüz otuz) CHP'li vekile bilgi vereyim…

Emeklilere verilen bayram parasının arttırılması, asgari ücretten vergi alınmaması, öğrencilerin kullanacağı tabletler için ÖTV ve KDV alınmaması, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması, yurttaşları yoksulluğa sürükleyen nedenlerin araştırılması, döviz kurlarındaki artışların araştırılması, kur garantili mevduat sisteminin getirdiği borç yükünün araştırılması, şaibeli sınavların ortaya çıkarılması, tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunlar, iş cinayetleri, istifa edip yurt dışına giden sağlıkçıların dertleri…

Bugüne kadar verdiğiniz yüzlerce yasa önerisi, yüzlerce Meclis araştırma önerisinden bazıları bunlar… Hepsi AKP ve destekçileri tarafından reddedildi!

İnsanın sinirlerini zıplatıyor… Yahu geçen yıl sizin verdiğiniz ‘limon üreticilerinin sorunları araştırılsın' önerisini bile reddetti iktidar. Hem limon üreticisini, hem de milleti limon gibi sıkıp suyunu çıkarmaya devam ettiler.

Ne yaptınız?

Ne yapalım kardeş, öneriyoruz kabul etmiyorlar işte deyip oturdunuz Meclis'in koltuklarında.

Bu mudur ana muhalefet olmak, bu mudur muhalefet, bu mudur milletin onca tezgaha rağmen güvenip size verdiği görev için yapabildiğiniz?

Daha yeni, 25 Temmuz'da olmayacak duaya amin dediniz. Vergi zamları genel görüşme ile tartışılsın diye önerge verdiniz. Oturum başladığında Meclis Genel Kurulu'nda iktidar yoktu, boş salondan video paylaştınız. Sonra ne oldu peki? AKP'liler ve destekçileri koşa koşa salona doluştu. El kaldırdılar ve öneriniz reddedildi!

Reddedilir ve bundan sonra da reddedecekler! Siz ve sayenizde derdi olan kim var kim yok azınlık çünkü.

Geleyim muhalefet boşluğu yaratanlarla ilgili düşüncemin perçinlenmesine…

Ana muhalefet partisi CHP'nin Grup Başkanı Özel dün Twitter hesabından şu acil duyuruyu yaptı:

“Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik!”

E günaydın…

Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti, Akbelen'de kesilen kesildi. Kabak gibi ortaya çıkan toprağın altından kömürü çıkarmaya başladılar neredeyse. Ve siz bu durumu konuşmak için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz öyle mi?

Allahaşkına vıdı vıdı konuşacak zaman mı?

Ağaçları kestirmemek için 80 yaşında olmasına rağmen kalkıp ormana giden, ağaca sarılıp koruyan teyzelerinkine benzer bir şey yapsanız ya! Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal gibi tek değil ama… Grup başkanı da dahil 130 vekil Milas Akbelen'e koşsanız ya! Boş beleş nutuk atmak yerine her biriniz sarılıp bir ağaca o teyzeler gibi sahip çıksanız ya memlekete.

Reddedileceğini bile bile vergi artışı araştırılsın diye önerge vereceğinize 130 vekil 130 vergi dairesinin önüne gidip dert dinlesenize. 130'unuz ve 81 il başkanınız toplanıp hep birlikte zam yağmurunun altındaki bir pazara çıksanıza!

Elbette yapmayacaksınız.

Önerge mönerge, devam edin siz.