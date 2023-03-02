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Başın sağolsun öyle mi?

Bu laf oldum olası batar ruhuma. Yüz yıl daha yaşasam yine batacak. Başın sağolsun ne demek?

Sevdiğim bir insan ölmüş, kopmuşum ondan, et tırnaktan ayrılmış. Ne demek başın sağolsun?

Araba ile hızla giderken köprülerde, üst geçitlerde kocaman yazıyor şimdi: Başın sağolsun Türkiyem!

50 bine yakın canımız gitti, bu nedir Allah aşkına.

Peki o zaman, geçmiş olsun Türkiyem ne?

Grip olduk da nane limon kaynatıp iyileştik mi.

Burun kaldırma, yüz gerdirme, dolgu operasyonundan mı çıktık.

Göçtük göçtük!

Yılların hata enkazı altında kaldık, hala altındayız.

Neyin geçmiş olsunu?

Hiç iyi bir şey değil bu durumumuz!

***

Başın sağolsunlu, geçmiş olsunlu Türkiyem'de can kırıklarıyla yuvarlanıp duruyor, halimize uygun hangi cümleyi kuracağımızı bilmiyorduk ki Cem Yılmaz'dan geldi o cümle: İyi değilim kardeşim!

Acar gazeteciler bir çocuk ve ergen psikoloğundan çıkarken yakaladıkları(!) Yılmaz'a akıllarına gelen en süper soruyu sordu: Nasılsınız?

Çok komik adamdı Cem Yılmaz, ama soru hiç komik değildi! Şöyle dedi: İyi değilim kardeşim…

Sonra yürüyüp gitti!

11 şehrin yıkıldığı Türkiyem'de geçmiş olsun denilirken, 50 bine yakın insanını yitiren Türkiyem'de başın sağolsun denilirken nasıl olalım?

İyi değiliz kardeşim, iyi değiliz.

Sosyolog şairimiz Haydar Ergülen'in dizelerinden fırlamış gibiyiz…

İyi değiliz gözlük bak durmadan kırmaya çalışıyorlar bizi, hiç iyi değiliz iki gözüm, bende can, sende cam bırakmadılar, daha kırılacak ne varsa bizde, gözlüğü olmayanlar çok mu acımasız oluyor ne, çekip alıyorlar seni gözümden, öyle çok eziliyoruz ki gözlük, sen bensiz kırık, ben sensiz karanlık, nerede insanlık, bizi bu kadar kırmasalar, di'mi cam dostum, onlara da birer gözlük alırdık!