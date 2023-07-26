PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir AKP zammı, bir CHP vakası… Bir deprem, bir AKP, bir CHP, bir yangın!

* CHP'li Mustafa Sarıgül, Meclis'te yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan bir zamanlar Deniz Baykal'a rakip olan Sarıgül'e destek veren, hatta Sarıgül için CHP divan başkanı Şinasi Öktem'i yumruklayan CHP eski Milletvekili Turan Tüysüz çıktı! Yumruğu yiyen de, atan da CHP'li iyi mi!

* Benzinin litresi dünkü 2 liralık artışla 10 günde 8 lira zamlandı. Bu gece oto gaza da zam var!

* Diyarbakır'da su motoruna mazot alacak para bulamayan çiftçi ektiği patlıcanları söktü!

* Adana depremle sarsıldı halk sokaklara döküldü.

* Şikayetvar'ın şikayet listesi şöyle sıralanıyor: Kira, et, süt, yumurta, ekmek, akaryakıt, okul, ilaç ve hastane zamları.

* Özel okul zamlarında rekor, yüzde 200'le Mersin Toros Üniversitesi'nde. 48 bin lira olan eğitim ücreti 181 bin liraya çıktı.

* Belediye başkanları ile toplantı yapan, sözleri toplantı devam ederken sızdırılan Kılıçdaroğlu, görevden alınan 4 il ve bir ilçe örgütüne yönelik kararın iptali için oy veren Parti Meclisi üyelerine, “Hırsızlığa destek mi veriyorsunuz” dedi!

* Gebze'den Ankara'ya ‘yürüme' kararı alan emekliler jandarma tarafından engellenince ‘oturma' eylemi başlattı!

* Kahramanmaraş'taki orman yangını günlerdir sürüyor.

* İstanbul Barometresi raporuna göre İstanbulluların evdeki gündemi belli oldu… 100 evden 75'inde konuşulan tek konu ekonomi!

* İlaca yüzde 30.5 zam geldi!

* Kılıçdaroğlu, “Ben kimin nereden, ne maaş aldığını iyi biliyorum” diyerek ‘bildiği' gazetecileri suçlayınca millet isimleri merak etti… Genel başkansın. Ağzını kapatan, dilini tut diyen mi var? Korkma açıkla o zaman!

* DİSK zamlar ve vergi artışları dayanılmaz hale geldi diyerek eylem kararı aldı!

* İngiltere Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı. Nedeni, İngiltere'de artan salmonella vakalarının çoğunun Türkiye kaynaklı oluşu!

* Merkez Bankası nakit kullanımlar için kredi kartı, kredili mevduatlara uygulanan faiz oranları ile gecikme faizine zam yaptı!

* Dün yapılan ölçümde İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 38.83'ün altına düştü.

* Dünya liderimiz biri ‘müjdemsi' iki açıklama yaptı. Avuçlarını yalayan emeklilere, “Kendini mağdur hisseden kesimlerin gönlünü alacağız ama yılbaşında” dedi. Ardından halktan yastık altındaki altınlarını istedi.

* İnternete yüzde 70 zam geldi!

* Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında ‘gizli' protokol imzalandığı, Zafer Partisi'ne 3 bakanlık, MİT Başkanlığı verildiği ortaya çıktı. CHP lideri, ‘verdiysem CHP payından verdim' dedi. CHP'lilerin ve Millet İttifakı üyelerinin durumdan habersiz olduğu söyleniyordu ki, Özdağ açıkladı: Herkes biliyordu!

* Gram altın rekor kırıp bin 700 liranın üstüne çıktı.

* Kemer'deki orman yangını kontrolden çıktı.

* Buğday fiyatlarındaki artış rekor kırdı.

* Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özatay açıkladı: Türkiye'nin bir yıl içinde 80 milyar dolar bulması gerekiyor!

* Erdoğan'ın memleketi Rize'de kira kavgasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı!

* Turizm sezonu beklentilerin altında kaldı. Türkiye genelinde doluluk oranı yüzde 60'larda. İşten çıkarmalar başladı.

* Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran konuştu: Robotlar yüzünden insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz iş gücü bulamaz hale geldik!

* Nitelik tartışması sürerken İstanbul Sultangazi'de Suriyeliler'e ait bir lokantaya saldırı düzenlendi. Yakalanan saldırgan, “İşsizim, depresyondayım. Suriyeliler'in dükkan açtığını görünce kendimi kaybettim” dedi!

* Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu açıkladı: En düşük memur maaşı 45 bin lira olmalı!

* Bankadan kredi almaya gidenler, tüketici kredileri üzerindeki banka ve sigorta muameleleri vergisinin yüzde 10'dan 15'e zamlandığını öğrendi!

* CHP Halk TV ile reklam, haber, içerik üretme, konuk alma, konuk almama anlaşmasını zart diye bitirince, ‘masum kamuoyu' yıkılmıştı! Anlaşmanın miktarı da ortaya çıktı! İddiaya göre CHP'nin kanala ödeyeceği rakam yıllık 70 milyon liraydı. İddianın sahibi mi? Son seçimde CHP'den milletvekili aday adayı olan, ancak listeye giremeyen gazeteci Mehmet Mert!

* Güven endeksi Temmuz'da çakıldı!

* Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin iç borcu 228 milyar lira artarak 2.6 trilyon liraya yaklaştı. Borç yiğidin kamçısıdır ama, bizim hazinede bir tuhaflık var! Toplam iç borcun yüzde 28.3'ü döviz cinsinden, yani Türk parası değil!

* İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam konuşuluyor…

***

KDV'li ve de Özallı dönemlerde meşhur bir kamu spotu vardı. Ayşegül ve Ali Atik çifti oynamıştı. Anımsayan çıkar belki tekerleme gibiydi: Bir alışveriş bir fiş!

Son zamanlarda gündemimizi belirleyen, sinirlerimizi zıplatan olaylar dizisi de bir alışveriş bir fiş lafı gibi üstümüze üstümüze geliyor…

Bakınca hadise çokmuş gibi ama aslında değil. Hayatımızı çekilmez yapan, bizi gün gün felakete sürükleyen ne varsa iki kaynaktan çıkıyor hepsi!

Bir AKP zammı, bir CHP vakası… Bir deprem, bir Erdoğan… Bir Kılıçdaroğlu, bir yangın!