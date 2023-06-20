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Bu iktidarın tutan tek projesi!

Kin duygusuna uzmanlar kibarca paranoid kişilik bozukluğu diyor.

Kindar birine içinde olan biteni şöyle anlattı doktoru: “İçinde bir balon olduğunu düşün. Kin tuttuğunda bu balonu olumsuz şeylerle dolduruyorsun. Bir süre sonra keyfin kaçıyor, için sıkılıyor. Bilmelisin ki içindeki balon patlamak üzere!”

Kin tutmak, tutanda kaygı bozuklukları, bağırsak problemleri, saldırganlık, sinirlilik, özgüven eksikliği, kronik ağrılar, güven ve uyku problemleri de yaratıyor.

Kurtulmanın yolu var mı? Var! Kindarın kötü duygularını serbest bırakması. Bendeki deve kini diyenler için ise en iyisi doktora görünmek.

Bu ‘bilimsel kin' çalışmasını neye borçluyuz peki?

Erdoğan'ın, “Altını çiziyorum! Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum' diyerek yıllar önce tarif ettiği kindar nesil işinin geldiği son noktaya!

Üç Türkiye, bir dünya birinciliği sahibi olan, 2010'dan itibaren TRT Müzik kanalında Karanfil adlı program yapan, 2013'ten itibaren TRT Türk kanalında Dilek Ağacı isimli program yapan, Grup Laçin'in kurucularından, sayısız konserler veren, sayısız albümlere imza atan Türk Halk müziğinin etkili sanatçılarından Hüseyin Turan'ın Bursa konseri Bursa belediyesinin AKP'li başkanı Alinur Aktaş tarafından iptal edildi.

Neden?

İktidarı yalayan tweetler atmayıp eleştirdiği için!

Belediye başkanı hiç kıvırmadı, liderinin dediği gibi ‘kininin davacısı' olduğunu kanıtlarcasına şu tweeti attı…

“Seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda milli iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğiz…”

İktidarı eleştirmek, onu değil de başkasını desteklemek milli iradeye saygısızlık, ibret-i alem için konser iptal ettiren suçtu!

Oysa…

Örneğin 14 Mayıs'taki milletvekili seçiminde Bursa'da Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 51 iken Millet İttifakı'nın oyu yüzde 49 olmuştu. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 54 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy almıştı. 2019'da yapılan belediye seçiminde ise Bursalıların yüzde 49'u yasakçı Aktaş'a oy verirken yüzde 47'si CHP adayını desteklemişti.

29 Mayıs'ta Türkiye'ye seslenerek, “Bugün 85 milyon kazanmıştır” diyen Erdoğan gibi Aktaş da ‘dün' Bursalılar'ın belediye başkanı olduğunu iddia etmişti ama ‘bugün' kendisine oy vermeyen Bursalılar'ın yarısının ne düşündüğü umurunda bile değildi!

Kindarlık o hale geldi ki, Kiraz Festivali'nde konser veren Melek Mosso ile aynı sahneye çıkan, çıktıktan sonra pişman olup özürler dileyen Süleymanpaşa belediye başkanı AKP'li Cüneyt Yüksel bile kurtulamadı kindarlardan. AKP'li idareciler başkanlıktan şutladı onu.

Geçen yaz bahanesi gürültü ve güvenlikti yasaklarının, bu yaz bahane uydurmaya bile gerek duymuyorlar!

Proje manyağı olmuştuk bir ara… Dünyanın en zenginleri arasına ve Avrupa Birliği'ne girecektik, uzaya, aya gidecektik, herkes eşit olacaktı, makam mevki babadan oğula kalmayacaktı, siyaset yapanlar zenginleşmeyecekti, yolsuzluk, adam kayırma, yoksulluk bitecekti, adalet adil olacaktı, yargı bağımsız olacaktı, memleket fabrikalarla dolacaktı, çiftçi, işçi, memur, emekli insan gibi yaşayacaktı.

Memlekette 21 yıldır ne istedilerse yapanların bugüne değin yapacağız, sabredin az kaldı dediği kaç proje varsa hepsi fos çıktı, unutuldu. Biri hariç…

Kindar Nesil Projesi!

O, yıllar içinde yenilenerek gelişti ve bugünkü, ‘benden olmayan şarkı bile söyleyemesin, isterse ölsün' halini aldı.

Kayıkçı kavgaları ile birilerinin ekmeğine yağ süren müzmin muhalefete duyurulur! Yerel seçimin önemini unutup tepişirken siz, istedikleri gibi şakımayan bülbüllere bile yasak koyacaklar…