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Deveye sormuşlar boynun neden eğri? Nerem doğru demiş!

Sokaktan Meclis'e, ev halinden siyasete, düşman başına iktidardan Allah korusun muhalefetine İtalyan filozof Giordano Bruno'nun taa 1500'lerde söylediği sözdeki gibi bizdeki gidişat…

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider!

Düşünün… Doğru olan, doğru giden ne var memlekette?

Arşimet'in tersine ‘bulamadııım' diye parka koşmak istese insan, havalar bile sapıttı. Dışarısı 50 derece!

Görevi gereği, CHP gömleğinin ilk düğmesi olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da doğruluğa özlem duyanlar arasına girmiş.

Girmiş ki, ‘artık sen kalk başkası geçsin partinin başına' seslerinin yükseldiği toplantıda şöyle demiş…

“Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım!”

Bu lafın üzerine yandaş medya bile işi gücü bıraktı ‘geçmişi temiz kim ola ki' sorusunun yanıtını aradı.

Ben onlar kadar ‘derinlerde' yüzemediğim için, işin ‘sığ tarafında' takılayım dedim!

Kılıçdaroğlu ‘geçmişi temiz' dedi ya…

Misal, bizim Sağlık Bakanlığı yurt dışına eğitim ya da çalışmaya gidecek sağlık personeli için ‘Good Standing Belgesi' veriyor, mesleki anlamda temiz kağıdı.

Ev sahiplerinin evinde oturmaya talip aday adaylarından istediği noter tasdikli memuriyet belgesi, maaş bordrosu, findeks risk raporu, bir yıl sonra evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi, mesleğinin avukat olmadığına dair yazı (avukata ev vermek istemiyormuş ev sahipleri) ve memur kefilin yanı sıra bir kimsenin yaşayışında uygunsuz bir şey bulunmama durumunu gösteren ‘hüsnühal' yani temiz kağıdı.

Kızının geleceğini düşünüp damat adayının banka hesabını, kredi borcunu, içkisi, kumarı, gece hayatı olup olmadığını e-devlet üzerinden ya da tanıdık hafiyeler aracılığı ile araştıran titiz babaların en sonunda istediği resmi belge, iyi hal kağıdı.

Biricik evladını ‘geçmişini bilmediği' birine gözü kapalı verecek değil ya!

Geçmişi temiz aday arayışı çok eski gelenektir…

Osmanlı'nın son zamanlarında 1918'de yayınlanan İzdivaç Dergisi kısa sürede meşhur olmuş. Eş arayan kadınlar, evlenmek isteyen erkekler ilan verirmiş dergiye. Bugün olsa yasaklar Osmanlı hayranı iktidar!

Dergideki ilanlarda ‘geçmişi temiz' maddesi neredeyse olmazsa olmaz. Bir örnek vereyim ki iyice anlaşılsın…

* Namuskar bir aileye mensup 24 yaşında istikbali parlak, geçmişi pirupak bir gencim. Dört sene mukaddem tahsil-i aliyeyi ikmal ederek (o zamanlar diploma işe yarıyormuş) mektepten çıktım. Ailem Bursa'dadır. Tahsil ve terbiyem iyidir. Servetten ziyade faziletin kıymetini takdir eder, namuslu, hal ve vakti müsait bir aileye damat olmak isterim. Zevcem sinnime (yaşı yaşıma, huyu huyuma) göre olmalıdır.

Tabi babalar haklı olarak araştırabilir geçmişi temiz bir damadı…

CHP'yi aynı kefeye mi koyuyorsunuz?

Küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların partisi çadır partisi mi? Kurulları, tüzüğü, kuralları yok mu da geçmişi temiz birini bulsam bırakırım diyorsunuz?

Tek seçici siz misiniz?

2010'da nasıl genel başkan oldunuz, seçimle değil mi?

Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum ama neredeee geçmişi temiz biri, derken sıkın dişinizi, önümüzdeki yerel seçimleri de kaybelim biri bulunur mu demek istiyorsunuz?

Delegesi üyesi CHP'yi idare edenler en doğruyu bilir illa ki.

Ben, Prof. Dr. Celal Şengör'ün söyleşi kitabına da kapak olan ‘Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor' sözündeyim!

Ömrünüzün sonuna kadar CHP'nin başında durmayacaksınız tamam da, bizim geçip giden ve eğriliklerinizden fena halde etkilenen ömrümüz ne olacak?