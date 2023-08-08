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Disney mi, TRT mi al birini vur birine!

Bandrol, yani ‘TRT vergisi' cep telefonlarında yüzde 10'dan 12'ye, bilgisayar ve tabletlerde 2'den 4'e, akıllı saatlerde 8'den 14'e, uydu alıcıları ile TV kutularında 10'dan 12'ye, radyolu kulaklık, radyolu koşu bandı ve navigasyon ürünlerinde de yüzde 8'den yüzde 14'e çıkarıldı.

İşte bu vergiler ve reklam gelirleri ile milyonların su gibi harcandığı, misal Barbaros dizisinde olduğu gibi tarihi sahnelerin, deniz savaşlarının çekildiği Uluslararası Film Platolarını kurdu TRT.

Platolarda doğal ve tarihi mekanlara katkı veren modüler dekorlar, kostümler, her türden aksesuarlar var. Yüzyıllar öncesinin Avrupa'sı, Orta Asya'sı, Anadolu'su canlandırılabiliyor. Kaleler, bahçeler, hanlar, saraylar, dergahlar, şehirler yaratılabiliyor. Deniz sahnelerinin çekilebilmesi için üç havuzlu liman, dalga havuzu bile var…

Bravo!

TRT bizim vergilerimizle bastı parayı dizi çeken şirketlere, ücreti karşılığında vergilerimizle kurulan platoları da hizmetlerine sundu. Ve…

Hacı Bayram-ı Veli dizisi çekildi.

Tozkoparan İskender çekildi.

Ahmed Yesevi'yi anlatan Mavera çekildi.

Kuruluş Osman çekildi.

Atatürk'ten tek kelime söz etmeden 32 bölüm Seddülbahir çekildi.

33 bölüm Mehmetçik Kut'ül Amare çekildi.

34 bölüm Uyanış Büyük Selçuklu çekildi.

39 bölüm Osmanlı'daki ramazanları konu alan Yamak Ahmet çekildi.

Çanakkale Savaşı'nın ‘isimsiz' kahramanlarını anlatan Yüzyıllık Mühür çekildi.

Celaleddin Harzemşah'ın yaşamını anlatan Harzemşah çekildi.

Aliya İzzetbegoviç'in yaşamı Aliya çekildi.

Abdülkadir Geylani'yi anlatan Hay Sultan çekildi.

Melikşah dönemindeki taht savaşlarını anlatan Nizam-i Alem çekildi.

56 bölüm Filinta çekildi.

61 bölüm Alparslan Büyük Selçuklu çekildi.

Diriliş Ertuğrul çekildi, 150 bölüm!

Payitaht Abdülhamid çekildi, 154 bölüm!

Dostlar alış verişte görsün diye de…

Atatürk ve İnönü'nün de canlandırıldığı, Kemal Tahir'in çok partili döneme sancılı geçiş sürecini anlatan romanından uyarlanan Yol Ayrımı çekildi.

Anafartalar Kahramanı Atatürk'ün dehası sayesinde geçilmez hale gelen Çanakkale Zaferi'ne giden yolun anlatıldığı Kınalı Kuzular çekildi, 13 bölüm!

Kuva-yi Milliye hareketi, Ankara'da TBMM'nin kuruluş ve açılış sürecinin anlatıldığı Ya İstiklal Ya Ölüm çekildi, 12 bölüm!

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2022'de TRT KİT Komisyonu toplantısında İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT yöneticilerine millet adına sorular sordu…

“2014'te başlayan Diriliş Ertuğrul dizisine bölüm başı 1 milyon 100 bin lira veriliyordu. O dönem bu ücret sektörde en yüksek rakamdı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bölüm başı 2 milyon 200 bin lira ödüyormuşsunuz. Ayda 8 milyon 800 bin lira eder, doğru mu? Barbaros dizisine 1 milyon lira ödeniyormuş, sadece iki diziye her ay 12 milyon liradan fazla ödeme yapılıyormuş, doğru mu? TRT 2021 yılında yaklaşık 6 milyar lira olan gelirinin ne kadarını ‘dış yapımlara' ayırdı?”

O günden günümüze yanıt yok!

Tee 2014'te Diriliş Ertuğrul dizisi için bölüm başı 1 milyon 100 bin lira ödemiş TRT… Doların o günlerde 2 lira 32 kuruş olduğu düşünülürse her bölüm 600 bin dolar falan. 150 bölüm çekildiğine göre, 600 bin dolar x 150 eşittir 90 milyon dolar!

Bizim vergilerimiz, bizim paramız…

Saltanatında 1.5 milyon kilometrekarelik Osmanlı toprağını kaybeden, ancak dünya liderimizin geçen yıl, “33 sene Osmanlı'yı yönetti gram yer kaybetmedi” dediği Abdülhamid için milyonlarca lira ödeyerek 154 bölüm dizi çektiren TRT idarecileri, AKP'li yıllarda konusu başlı başına Mustafa Kemal Atatürk olan tek bir dizi çekmedi… İçinde Atatürk'ün geçtiği dizilere ise ancak 12-13 bölüm sabredebildi!

Bu duruma sinirlenip, ‘Yahu memleketin kurtarıcısı, kurucusu, hem de vur vur yıkılmayan sağlam temelini atan bir kahramanı, Atatürk'ü var! TRT paraya kıyıp sağlam bir proje ile onun dizi filmini neden çekmez' diye sormayan iktidardakiler bugün çok öfkeli!

Elin dijital platformu Disney'in kötü niyetli tavrına, yaptığı ahlaksızlığa veryansın ediyorlar. Neymiş efendim şirket, Ermeni lobicilerinin baskılarından tırsmış 8 milyon dolara çekildiği söylenen Atatürk dizisini dünyaya göstermeyip, sadece Türkiye'de yayınlama kararı almış.

21 yıldır iktidar olan, TRT'yi de paşa gönlünce idare eden AKP çok sert tepki gösterdi bu duruma… Partinin sözcüsü Ömer Çelik, “Söz konusu platformun tutumu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Şebekelere boyun eğenler utansın” dedi.

Atatürk'ten, hatta dizi filminden bile korkan Disneyciler, Atatürk'e ve Atatürk'ün aydınlık yolundan yürünsün diyenlerle arasına mesafe koyan, O'nunla ilgili tek bir dizi bile yapmayan TRT'ye bakıp utanır artık!