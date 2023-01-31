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Erdoğan 3’üncü hatta 13’ncü kez bile aday olur!

Öğrencileri çok bağlıdır, vefakardır. Necmettin Erbakan'ı terk etmezler, dar günde yalnız bırakmaz, pılıyı pırtıyı toplayıp başka parti kurmaz deselerdi…

Hadi diyelim başka parti kurdular ama Erbakan'ın Amerika'ya bakışı onları çok etkilemiştir. Bu yüzden ilk iş koşa koşa Amerika'ya gitmezler deselerdi…

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş çok sert muhalefet yapıyor AKP'ye. Bundan böyle ağzıyla kuş tutsa Erdoğan'a yaranamaz deselerdi…

Vay be cesur yürek şu Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu… AKP'ye dümdüz gidiyor valla. Erdoğan yutmaz herhalde bu lafları deselerdi…

PKK'lı teröristler tek tip giyinip rap rap yürüyerek törenle sınır kapımızdan geçecek, onlar için çadır mahkemesi kurulacak, hoş geldiniz deyip serbest bırakılacaklar deselerdi…

Atatürk Havalimanı'nda Kürdistan bayrağı ile Türk Bayrağı yan yana dalgalanacak, bize atıp tutan Barzani törenle karşılanacak deselerdi…

Resmi kurumların başındaki Türkiye Cumhuriyeti ibaresi atılacak deselerdi…

Atatürk'ün mirası Atatürk Orman Çiftliği arazisine dünyanın en büyük sarayı yapılacak, yetmeyecek Atatürk Orman Çiftliği arazisine Amerikalılar kalesaray yapacak deselerdi…

Eskiden tüp, benzin, margarin kuyrukları vardı, artık aklınıza ne gelirse kuyruğu olacak deselerdi…

10 milyon kadar Suriyeli memlekete dolacak deselerdi…

Afganlılar kamyonlarla taşınacak, şehirlerin sokaklarında gruplar halinde koşarak önünüzden geçecek deselerdi…

Seçimlerde birinci parti çıkmasına rağmen AKP tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybettiği için genel seçimler tekrarlanacak deselerdi…

AKP İstanbul'da belediye başkanlığını kaybettiği için yeniden seçim yapılacak deselerdi…

Dünyanın en çok aranan mafya babaları, uyuşturucu baronları, kara paracıları memlekette cirit atacak, villalarda, yalılarda yaşayacak, birbirleriyle çatışacak deselerdi…

Simit 7.5, ekmek 5 lira olacak deselerdi…

Enflasyonu masa başında düşüremeyen TÜİK sepetteki ıvır zıvırı değiştirecek, enflasyon düşmeyince TÜİK komple değişecek deselerdi…

Parasıyla bile ilaç bulunamayacak deselerdi…

Dünyanın en ince pamuk ipliğine bağlı olduğunu sağır sultanların bile duyduğu ekonomi için gözleri ışıldayan bakan süper, şahane, hatta bizi kıskanıyorlar diyecek deselerdi…

Emeklilikte yaşa takılan milyonlar için, “Emekli olacak sonra, yine çalışacak! Çift dikiş” diyen dünya liderimiz onlara emeklilik yolunu kesin açmaz deselerdi…

“Gerçekten acınacak bir hali var… MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız… Eyy Bahçeli, bunları ispat edemezseen sen alçaksın, adisin… MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir çocuk nedir bilmez… Eyy Bahçeli, bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadın ya” dediği Devlet Bahçeli ile birlikte yol yürüyecek deselerdi…

AKP 2002 yılında bir seçilecek ve 20 yıl boyunca Anayasa'da defalarca değişiklik yapacak, 177 maddelik Anayasa'nın 134 hükmü değişecek deselerdi…

Olmuş, ötesine bile geçmiş şeylere ne derdiniz mesela?

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Bugünlerde yeni bir ‘olabilemez' olayımız var…

Sabah akşam aynı konu; Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olur mu olamaz mı?

Altılı masa açıklamış: Yeniden aday olması mümkün değil!

Anayasa hukukçuları araştırmış: Anayasa'ya göre Erdoğan aday olamaz!

Kardeşim bırakın boş işleri… Ne anası, ne yasası?

Neler olmuş, neler. Üç beşini yazdım işte. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne mi inanmıyorsunuz!

Siz daha olur mu olmaz mı derken, dünya liderimiz 3'üncü değil 13'üncü kez bile aday olur.