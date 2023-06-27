PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erdoğan’ın verdiği bayram harçlıkları!

Gördüğün rüyayı yazıp yorumlanan sitelerden birine 2017 yılında biri şunu yazmış: Rüyamda bayram günüymüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 5 lira bayram harçlığı veriyor ben de sevinerek sarılıyorum. Yorumunuzu rica edeceğim.

Gelen yurum şöyle: Rüyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram harçlığı almak, hayatta beklemediğiniz birinden yardım ve destek göreceğinizi gösterir. Rüyada üst düzey yönetici görmek güce saygı kanıtı. 5 lira ise hayatta küçük şeylerin de önemli olduğu anlamına gelir.

2017'de rüyasında Erdoğan'dan 5 lira bayram harçlığı alan arkadaş epey gerilerde kalmıştı ama… Çünkü gerçek hayatta Erdoğan 2014 yılında bile bayram harçlığı olarak 20 lira dağıtıyordu!

2015 yılından itibaren bayram harçlığına okkalı zam yaptı hatta, 100'er lira dağıtmaya başladı. Tarife 2022 sonuna kadar değişmedi.

2023 ‘seçim yılı' olduğu için tamamen duygusal(!) nedenlerle Erdoğan kesenin ağzını açtı. Misal, memleketin bir bölümünü yıkan depremlerden sonra ziyaret ettiği çadır kentlerde çocuklara 200'er lira dağıttı. Arada kaynayıp harçlık kapmak isteyen büyükler bile oldu. Onlara da, “Koca adamsın, ayıp ayıp” diye teessüflerini sundu.

Erdoğan Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da seçim otobüsü ile caddelerde oy istiyordu ki küçük bir kız çocuğunu otobüsüne aldı. Kızın, “Onlar seccadeye basıyor, ben Ak Partiliyim” demesi üzerine Erdoğan, “Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor” diyerek 200 lira bayram harçlığı verdi.

14 Mayıs'ta oy kullanmak üzere Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'na gelmiş, sandığına doğru yürüyordu. Durup koridorda bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, hatta sandık başındaki seçmenlerin çocuklarına 200'er lira harçlık verdi!

28 Mayıs'ta seçimin ikinci turu için yine aynı okula gelmişti. İlk turda 200'er lira dağıtıldığını duyan mahallenin uyanıkları okulun önünde sipere yattı! Erdoğan aracından iner inmez etrafını sardılar. O da cebinden tomarı çıkardı, çocuklara 200'er lira ve oyuncak, büyüklere de üstünde kendi fotoğrafının olduğu tişörtlerden dağıttı!

***

Harçlıklar bereketli, o günün çocukları da çok şanslıymış meğer… 2014'te Erdoğan amcasından 20 lirayı alan bir çocuk o günkü döviz kuru ile aslında 9 dolar almış oluyordu.

Hele 2015… Efsanedir! Erdoğan'dan 100 lirayı kapan bir çocuk o günkü kurla 44 dolar almış gibi olur, lunaparkta binmediği şey kalmazdı!

2015'te 100 lira görünümlü 44 doları ve o bayramı unutamayan çocuklar büyüdü, çoğu bu yıl oy bile kullandı!

Ne acıdır bu bayram onlar da anne-babaları, amcaları, teyzeleri gibi söze başlacak: Neredeee eski bayramlar? Hiç unutmam Erdoğan'dan 100 lira harçlık almıştım üç gün bitirememiştim!

Ve geldik günümüze, yarın bayram…

Erdoğan bayram namazı kılacak yine, cami çıkışı üç beş mesaj verecek yine, çocuklara 200'er lira harçlık dağıtacak yine. Ama bu kez çocuklar pek sevinemeyecek!

Çünkü, en iyi ihtimalle 1 doları 26 liradan saysak bile 7.5 doları geçemeyecek verilen harçlık!

Rüyasında Erdoğan'dan 5 lira alan arkadaş var ya… Onun rüyada gördüğünü, geçenlerde ‘memleket ekonomisini kurtarsa kurtarsa o kurtarır' diyerek büyük fedakarlıklarla Türkiye'ye transfer edilen Mehmet Şimşek 2013 yılında bizzat gerçekleştirdi!

O yıl bugünkü gibi yine Hazine ve Maliye bakanıydı. Seçimler yine Kurban Bayramı'na denk gelmişti üstelik. Memleketi ve seçim bölgesi Batman'da bayram namazı kılmış, çıkışta elini öpen çocukların her birine ve kendisini takip eden gazetecilere ‘unutulmaz' bayram harçlığı dağıtmıştı. Hem de ne bayram harçlığı…

5'er lira!

Yüzünüzün halini görür gibiyim. Ben de öyle oldum arşivdeki haberi okuyup, o günleri anımsayınca.

Fakat bugünkü paramızın haline bakarak ‘5 liracık mı' deyip küçümsediğimiz 2013'ün 5 lirası o gün kaç dolar ediyormuş biliyor musunuz?

2.5 dolar!

Bayram notu… Öncelikle sağlık, sabır ve ekonomik açıdan dayanma gücü diler herkesin bayramını şimdiden kutlarım. Bu arada kısa bir mola için izin rica ediyorum. İyi bayramlar…