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Filistin-İsrail ve Emiş Nine’nin utandıran savaşı!

Yahudiler 1880'lerden itibaren ‘Osmanlı yönetiminin yasaklamasına' rağmen Filistin'de el altından toprak satın aldı. Toprak alma işi Osmanlı'nın Filistin'i kaybetmesinden sonra da sürdü.

Siyonist hareketin kurulması, Avrupa'nın hemen her köşesindeki Yahudiler'in Filistin'e göç etmesine neden oldu. İlk göç dalgasında gelenler Akka, bugünkü Tel Aviv'in dibindeki Rehovot, Yizreel ve Ürdün vadileri ile Celile'ye yerleştiler.

Peki Yahudilere Filistin topraklarını kim sattı? Filistinliler!

Sonra?

14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti.

Parayı basıp ülke satın alan Yahudilerle küçüle küçüle avuç içi kadar yere sıkışıp kalan Filistin arasında hem orantısı hem de utanması olmayan bir savaş yaşanıyor 75 yıldır.

Bugüne kadar ne İsrail devleti bebeklerin üzerine misket bombası yağdırmaktan, Filistinliler'i açık hava hapishanesine tıkmaktan, aç ve ilaçsız bırakmaktan, evlerini yıkmaktan, tarlalarına el koymaktan utandı, ne Hamas son saldırıda olduğu gibi müzik festivaline katılan, sokakta yürüyen, aracıyla bir yerden bir yere giden sivilleri öldürmekten, saçlarından tutup kaçırmaktan ve bunu kameralarla kaydedip dünyaya göstermekten!

Bir haftalık iznin iki günü ABD'yi açık açık arkasına alıp at koşturan İsrail yönetimi ile perde arkasında İran, Çin, ve Rusya'nın bulunduğu Hamas'ı izlemek, canlı yayında katledilen insanlık adına utanmakla geçti.

Sadece korumasız masumlar vahşi savaşlarda öldürülünce, bombalanınca mı utanılır?

Bazıları ölmeden, yaşam savaşı verirken de utandırabilir insanı!

Örnek mi? Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde bir başına kalan 85 yaşındaki Emiş Menziletoğlu…

Ninemizin yaşam savaşındaki kaçınılmaz yenilgisini aktarmadan önce ‘minik' bir bilgiyi kıyıya not edelim. Edelim ki bu dünyada, canım memleketimizde kimler korunur, kimlerin koruması Yaradana bırakılır belli olsun.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali tablolarına göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2023 yılının ilk sekiz ayında 693 milyon lira harcamış… Yani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın günlük koruma maliyeti 2.8 milyon lira olmuş!

Emiş Nine ne alaka?

Kendisi anlatsın…

“İki seneden beri şehirde kiradaydım. 12 bin lira istediler, veremedim evden attılar. Şimdi buraya (Yenigün Köyü kapısı, penceresi olmayan inşaat bozması bir baraka) geldim. Elektriğim yok, karanlıktayım. Yaşlılık maaşı 2 bin lira. 900 lira da yardım alıyorum. Bir çocuğum var o da hapiste. Ona para gönderiyor kalırsa yiyecek alıyorum. Eti de alamıyorum, fasulyeyi de. Geçen gün fasulyeye 50 lira dediler alamadım! Rezil durumdayım…”

Rezil durumdayım dedikten sonra öyle bir cümle daha kurdu ki Emiş Nine, anlayana İsrail'in füzeleri, Hamas'ın roketleri gibi öldürücüydü…

“Çalışsam yine idare ederim de çalışmaya gidemiyorum… Çünkü düştüm, bak şu kolum kırılmıştı!”

Türkiye Cumhuriyeti'nin şans eseri sesini duyurabilen çaresiz, korumasız yurttaşlarından sadece biri o. Öylesine sıkışmış ki… 85 yaşında ve iki büklüm olmasına rağmen çalışmak zorundayım, ama şu kırılan kolum yok mu ya diyor.

***

Uzun lafın kısası İsrail devletinin yaptıklarından, yıllardır yapılanlara gözlerini kapatanlardan, Hamas'ın yaptıklarından, onlara gaz verip çoluk çocuk korumasız Filistinliler'in katledilmesini umursamayanlardan utandığım gibi 85'inde ‘çalışmalıyım' diyen Emiş Nine'den de utandım.

Memleketin idareci tayfası arasında olsaydım bırak utanmayı yerin dibine geçerdim!

Tabii herkes nasibi kadar anlar ve utanır…