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Futbol asla sadece futbol değildir!

Prof. Dr. İlber Ortaylı memleketteki ‘karnından konuşanlar' familyası gibi yapmadı, diyeceğini dan diye dedi:

“Bir nesilde üç dört felaketi gören bir milletin daha hala bu konuda gitmesi ibretliktir. Ben bunu dehşetle karşılıyorum. Bu düpedüz bu millete has psikolojik bir hastalıktır! Bunun üzerinde ciddi ciddi durmamız gerekir. Nedir bu laubalilik, vurdumduymazlık, bu balık hafızası?

Tuhaf bir şeydir… Biz Türklerde yakın tarihi unutmak gibi bir rahatlık var. Daha bir ay olmadan unutulmaya başladı bile! Lütfen bu sefer unutmayalım. Bu sefer ‘aman sen de' demeyelim. Sorumluların peşine düşelim. Yoksa çok geç olacak.”

Durumumuz tam da dediği gibi, hatta az bile…

İlber Hoca'ya ‘eyyy' denip ayar verilmesine ramak kalmıştı ki bir stad dolusu Fenerbahçe taraftarı çıktı ortaya! Konya maçında son bestelerini hep bir ağızdan iktidara haykırdı…

Hepsi yalan dolan çeyrek asır oldu istifa ….!

Bir nesilde türlü felaketleri, türlü yönetim tuhaflıklarını görüp yaşayanların artık unutmayacağı, aman sen de demeyeceği, bu defa laubali davranmayacağı, vurdumduymazlık yapmayacağı, balık hafızalı algısını sileceğinin işaretiydi!

Bir gün sonra bu kez Beşiktaş taraftarı haykırdı kartal yuvasında:

Hepsi yalan dolan çeyrek asır oldu istifa ….!

İktidar pek kızdı.

Beşiktaş taraftarı olan, hatta Beşiktaş üyesi de olan MHP Genel Başkanı statda yankılananları şiddetle kınadı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe Kongre üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe ve Beşiktaş stadlarındaki haykırışlara sert tepki gösterdi, şunu dedi:

“Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan! Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.”

***

Car curt yani…

Oysa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray milyonlarca taraftarı, sempatizanı ile futboldan çok daha farklı bir şey Türkiye için.

Maçlarda kafa göz birbirlerine girseler de, mesele memleket olduğunda akan sular durur büyük küçük tüm takımların taraftarları için!

Mevzuya ‘marjinal' falan diye yaklaşanlar kaçırmış, duymamış olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey oldu geçenlerde.

Galatasaraylılar ayrı, Fenerbahçeliler ayrı, Beşiktaşlılar ayrı depremde canları yananlar için yardım kampanyası başlattı. Taraftarlar koştu, bizzat çalıştı herkes.

İstanbul malum, büyük ve trafiği felaket. Misal Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasındaki Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın stadına yardımını götüremeyenler oldu. Ya da tam tersi Avrupa yakasında oturup Fenerbahçe'nin stadına gidemeyenler.

Anında çözüm bulundu…

Galatasaraylılar'dan, “Anadolu yakasında oturan taraftarlarımız yardım kolilerini Fenerbahçe stadındaki merkeze bırakabilir”, Fenerbahçeliler'den, “Avrupa yakasında olup Fenerbahçe stadına gelemeyen taraftarlarımız yardımlarını Galatasaray stadındaki merkeze bırakabilir” açıklamaları geldi… Benzer açıklamalar Beşiktaşlılar'dan da geldi.

Üç büyük takım Twitter'da “bizbiriz” diye hashtag açtı!

Yani…

Meşhur kitabın kapağındaki gibidir, Futbol Asla Sadece Futbol Değildir.

O statlardan yükselen haykırışa kulak verseniz iyi olur!