PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazlama!

Soğuklar bastırdı kar yağmaya başladı ya millet şöyle diyor birbirine… Pazarda gördüm, doğalgaz faturasını düşüren don satılıyor ya da doğalgaz faturası gibisin her geldiğinde üzüyorsun arkadaş!

Halk fatura derdine düşmüş de idarecilerin bir eli yağda öbür elleri manda yoğurdunda mı? Onların da işi zor(!) Seçim yaklaşıyor durmak yok vaatler tam gaz.

Misal Erdoğan ne kadar zengin olduğumuzu gösterdi cümle aleme… Altın döktü!

Bilecik'te yeni kurulan altın madeninden alelacele çıkarılan ilk altınları törenle külçe haline getirdi. Getirirken de sırf bu maden sahasının altında 60 ton altın olduğunu, her yıl 6.5 ton üretim yapılacağını, Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 35 tona yükseleceğini anlattı.

Dünya liderimiz bu gazla mevzuyu Karadeniz'deki miktarı sürekli artan doğalgaza getirdi.

Bulunan gaz şimdilik 710 milyar metreküp, değeri de 1 trilyon dolarmış! Ve Mart ayında Karadeniz gazı evlerimize ulaştırılacak, tencerelerimiz yerli-milli doğalgazımızla kaynayacakmış.

Erdoğan sevince boğmaya devam etti.

Altın ve doğalgazın ardından “Adana ve Cizre'de yaptığımız keşiflerle petrol üretimimizi de arttırdık” dedi.

Yetmedi, “Bu sene Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz. Rabbimizin bizlere bahşettiği hangi enerji kaynağı varsa bir yolunu bulup ülkemiz ekonomisine kazandırmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Bitmedi, “Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'nci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldik” dedi.

Varillerce petrolü, güneş, rüzgar ve nükleerden gelecek enerjiyi, tonlarca altını, üç vadeye kadar evlere girecek doğalgazı duyanlar hülooo diye bağırmasın da ne yapsın?

Işıl ışıldık…

***

Zaman zaman size de öyle geliyor mu, kendinizi enayi yerine konulmuş hissediyor musunuz?

Ben de sürekli oluyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Fatih Dönmez elektriğe, doğalgaza indirim gelebileceğini sevinçle duyurup Karadeniz gazında ilk fazın yakında devreye gireceğini, memleketin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacağını, yeni keşiflerle miktarın artacağını, Mart sonunda da evlere ulaşacağını söyledi.

Erdoğan'dan sonra ara gazıydı. Fakat bakan konuştukça huylanmam arttı…

“Buradan ilk kez söylüyorum! Şu an BOTAŞ Genel müdürümüz ve heyeti Umman'da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz! Umman'dan yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak! Anlaşmayı uzatma imkanı da var” dedi!

Hani bize 30 yıl yetecek 710 milyar metreküplük asrın keşfimiz, hani ucuzlayarak Mart'ta evlere gelip tencere kaynatacak mis gibi Karadeniz gazımız vardı? Kim bilir kaç gemicikle taaa Umman'dan taşınacak gaz da nereden çıktı?

!!!

Kendinizi ister gazlanan enayilerden sayın, ister birilerine devamlı gaz verin durum değişmez. Memleketin Umman gazlı hali meşhur şarkıdaki gibi…

Derdimi ummana döktüm asumana inledim. / Yare de ağyare de hal-i derünum söyledim. / Aşına yok derdime ben söyledim ben dinledim. / Gözlerim yollarda kaldı gelmedin çok bekledim.

İçimizi okyanusa döksek, gökyüzüne bakıp inlesek, durumu tanıdığa tanımadığa anlatsak, benzeri bulunmaz derdimizi kendimiz söyleyip kendimiz dinler, bizi gazlanan enayilikten kurtaracak birini boşuna bekleriz yani!