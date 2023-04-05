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Hadsiz elçi öyle mi?

Geçen yıl ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitmesine kızıp “Bu gezinin bilinmeyen karanlık tarafları var” diyen Erdoğan'a yanıt verdi: “Erdoğan da 2002 seçimlerinden önce Amerika'ya gitmişti!”

Erdoğan yanıtı Çekya dönüşünde uçakta verdi: “Onlar beni iyi takip etmiyor. Biz, ilk defa ilk seçimi (2002) yaptığımızda ve bu seçimden de açık ara büyük bir başarıyla birinci parti çıktıktan sonra gitmiştik!”

Erdoğan ABD'ye 2002 seçiminden önce mi sonra mı gitmişti?

Sorunun yanıtını Erdoğan'la birlikte Amerika'ya giden eski doktoru Turhan Çömez verdi: “Biz Amerika'ya gittik. Parti kurulmadan da gittik, parti kurulduktan sonra da gittik. Seçildikten sonra gittik ifadesi ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor!”

Erdoğan'ın ABD'ye seçim öncesinde gittiğini ilk açıklayan Çömez değildi ama!

2004 yılında ve artık Başbakan olan Erdoğan'ın da bulunduğu bir toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Politikaları Kurulu Başkanı, Karanlıklar Prensi lakaplı Richard Perle şöyle anlatmıştı ziyareti:

“2002 yılıydı. Dostum Cüneyt (Zapsu) telefon etti ve bana ‘belki de başbakan olacak kişiyle tanışmak ister misin' diye sordu. İsterim dedim! Tanıştık. Görüşmeden, ikna olmuş bir halde ayrıldım. Ne zamandır Türkiye'nin yeni bir liderliğe, genç bir liderliğe ihtiyacı vardı…”

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ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, “Osman Kavala AİHM kararı doğrultusunda derhal serbest bırakılmalı” diye açıklama yapmıştı.

Erdoğan çok kızdı, elçileri istenmeyen adam ilan edin diye talimat verdi!

New York Times, büyükelçiler çağrısının arkasındaki ismi açıkladı… O isim Erdoğan'la yıldızı barışmayan, onunla görüşmek bile istemeyen ABD Başkanı Biden'dı!

İşte tam da bu sırada Demokrat Biden ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı. Cumhuriyetçi Senatör Jeffry Flake…

Flake, Biden'in partisinden değildi ama Türkiye ile ilgili görüşleri felaket keskindi!

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda “Büyükelçi olarak neden bana onay vermelisiniz” diyerek şöyle sıraladı Türkiye hakkındaki düşüncelerini…

* Türkiye, Rusya'dan ek silah alımı yaparsa Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar kullanırız.

* Kaygılıyım… Türkiye, Çin hariç diğer ülkelerin hepsinden daha çok gazeteciyi hapse atıyor.

* Yaptırımları kaldırmanın tek yolu Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarmasıdır.

* Türkiye, Rusya'dan daha fazla silah alırsa karşılığında daha fazla yaptırım uygularız.

* Erdoğan'ın Kıbrıs ve Maraş sorununa iki devletli çözüm açıklamaları BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geliyor. Kıbrıs'ta Türkiye'nin tezi olamaz.

Büyükelçi Flake'e ne oldu sonra?

26 Ocak 2022'de güven mektubunu sundu Erdoğan'a, Külliye'de hatıra fotoğrafı çektirdiler!

O günden bu yana ABD Büyükelçisi olan Flake, 29 Mart 2023'te CHP'yi ziyaret etti, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Vay sen misin görüşen. Erdoğan öfkelendi ve çok sert tepki gösterdi…

“Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin! Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Haddini bileceksin” dedi!

Oysa…

ABD Büyükelçisi CHP ziyaretinden dokuz gün önce, 20 Mart'ta AKP'yi ziyaret etmişti!

Ziyareti de AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından iki fotoğrafla süsleyerek duyurmuş, “İkili ilişkilerimiz ve güncel bölgesel konular hakkında partimizin görüşlerini kendileriyle paylaştık” demişti!

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Seçimden önce Amerika'ya gitmek, oralarda Karanlıklar Prensi gibi mühim kişilerle görüşmeler yapmak Erdoğan için normal, başka birilerinin Amerika'ya gitmesinin altında ise karanlık taraflar var!

ABD büyükelçisi AKP'yi ziyaret edince bir şey yok, aynı elçi başka bir partiye gidince külliyenin kapısını küüüt diye haddini bilmezin suratına kapat!

Kılıçdaroğlu'ndan, büyükelçiden ve onlara kızan Erdoğan'dan bana ne!

Sizi bilmem ama benim midemi bulandıran, baş döndüren çifte standartlar.

Flake'le ilgili iftarlık not… Erdoğan dün akşam AKP genel merkezinde büyükelçilere iftar vermiş. Allah kabul etsin ama ‘senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır' dediği ABD Büyükelçisi iftar davetlileri arasında yokmuş! Çağrılmadı mı acaba? Külliye'den böyle bir tavır beklenmez! İş kızgınlığı başka, iftarın bereketi başka…

2015'te DEAŞ'tan esinlenen bazı tipler California'da bir camiye saldırmış, 14 Müslümanı katletmişti. Bu saldırıdan bir hafta sonra ilk Cuma'ya şimdiki ABD Büyükelçisi Flake katılmıştı. Minbere çıkarak cami cemaatine konuşmuş, “Bir camide konuşan bir Mormon göreceğinizi hiç düşünmediğinize bahse girerim” demişti.

Yani diyeceğim, AKP'deki toplu davete çağrılmaması söz konusu değildir… Kendine Camideki Mormon dediğine göre olsa olsa teravih yüzünden kaçırmıştır. Kaçırılan iftarın kazası olur mu bilemem, onu da Diyanet'e sorun artık!