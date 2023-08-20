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İki ülke ve çeteleri!

Osmanlı idaresindeki Tunus'u yöneten Hüseyin Bey, Navarin Deniz Muharebesi'nde Osmanlı'ya destek için donanmasını gönderirken bunu cümle aleme ilan etmek istiyordu. Donanmanın Tunus'a ait olduğu anlaşılsın diye de kırmızı beyaz fon ve beyaz dairenin içinde ay yıldız formatına karar verdi. İşte o gün bugündür Tunus bayrağı bizim bayrağımıza çok benzer.

Bu benzerlik zaman zaman kafa karıştırıyor. Misal 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız futbolcu Valbuena sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile müjde vereyim dedi ama Tunus bayrağının altına ‘İstanbul için yolculuk' yazdı!

Bayrağından askerlerin iki de bir burunlarını siyasete sokmasına, yaşanan iç karışıklıklardan demokratım diye başa gelenlerin yan çizmelerine, seçilmeden önce ekonomiyi kurtaracaklarını söyleyip sonra kendilerini kurtaranlara kadar sayısız benzerlik var bu ülke ile aramızda.

Tunuslular da bizde olduğu gibi son yıllarda ekonomik sorunlarla, hayat pahalılığı ile, arkası kesilmez zamlarla boğuşuyor.

2019 yılında sessiz sedasız ‘bağımsız aday' olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 70'ini alarak kazanan anayasa profesörü Kays Said mesela, kimilerine göre ‘demokrasi ile alakası olmayan' ama halkın desteklediği bir dizi önlemler aldı.

25 Temmuz 2022'de zart diye Başbakan Hişam Meşişi ve En Nahda partisi destekli hükümeti görevden aldı… Tunus Meclisi'ni askıya aldı… Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı!

Ülkede yaşanan bir suikastin ardından görevini savsaklayan Yüksek Yargı Konseyi'ni de feshetti.

Doğru yalan bilinmez ama gerekçesi yolsuzlukla mücadeleydi…

Zaten 2019'daki seçim sürecinde tek kampanya yürütmüş, gayri ahlaki işlere bulaşmış milletvekillerinin halk tarafından geri çağrılması çağrısında bulunmuştu! Tek vaadi vardı, ahlaki ve maddi yolsuzluklarla mücadele!

Meclis'i feshettikten sonra şunu dedi: Yolsuzlukla mücadele boyunca başsavcılık görevini üstleneceğim. Tunus atanacak geçici bir başbakanla yönetilecek.

Ben yaptım oldu tarzı işler, çoğulcu demokrasi gereği birlikte karar alma, bağımsız yargı ile hesap sorma varken tek adamlığa dönüşler ancak birbirine çok benzeyen bu tür ülkelerde olur herhalde!

Neyse… Tunuslular'ın bile gizemini tam çözemediği, seçimlerde herhangi bir partinin desteğini almadan ve onca tanınmış ismin arasından sıyrılıp cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'in kim olduğuna bakalım biraz…

65 yaşındaki Said'i ülkede tanıyanlar sadece öğrencileriydi! Onlara göre, kendine özgü eğitim metodu ve çok sade bir yaşamı vardı.

Büyük bir seçim kampanyası yürütmemesi, halkın yoğun olarak bulunduğu kahvehane ve çarşı gibi yerlerde bire bir seçim çalışması yapması, hakkı olmasına rağmen Tunus hazinesinden yardım almayı reddetmesi, iş dünyasından bağış almaması, teknoloji cahiliyim deyip Facebook, Twitter ve Instagram kullanmaması, araca binmeyip çoğu yere yürüyerek gitmesi insanların onu takdir etmesini sağladı.

Hoşlanmayanlar ise alçak gönüllü oluşunu eleştirip karizmatik olmamakla suçladı onu ve monoton konuşmasından ötürü bir de lakap taktılar… Robocop!

Tunus'ta yaşanan bu demokrasiye uymayan(!) gelişmeler Erdoğan tarafından da ayıplandı tabi! Erdoğan, “Seçilmişlerin bulunduğu meclisin feshi Tunus'un geleceği açısından düşündürücü ve Tunus halkının iradesine bir darbedir” dedi.

Tunuslular ve ‘Robocop' lakaplı cumhurbaşkanları son aylarda bizdeki gibi hızla artan hayat pahalılığı ile uğraşıyor. Cumhurbaşkanı, atadığı Başbakan Necla Buden'den acil önlemler almasını istemiş, alınmayınca da azlederek yenisini, yani üçüncü başbakanı atamıştı.

Kays Said yeni başbakanla geçen gün toplantı ve bir açıklama yaptı.

Bu toplantının ardından bayrağından ekonomisine, görevden alma yönteminden ben bu işin savcısıyım denmesine kadar her konuda çok benzediğimiz Tunus ile ‘önemli bir konuda' daha benzerliğimiz çıktı ortaya!

5'lisi 10'lusu çete işi…

Çete çete dedikleri bize özel değilmiş meğer!

Tunus Cumhurbaşkanı Said, “Fiyat artışlarının suçluları devlet teşkilatının içine sızarak vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olan çetelerdir” deyip yeni başbakana talimat verdi: Bu çeteleri yok edin!

Ne diyelim, Tunus çete işini bir halletsin belki bizde de örnek alır birileri…