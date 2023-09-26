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KAV geliyor, BEV geliyor, yeni yeni vergiler geliyor!

Çiçeği burnunda AKP hükümeti bugünkü gibi bir cinlik yapmış, valla billa bir kereye mahsus diyerek 2003 yılında ‘ek taşıtlar vergisi' köklemişti millete. Mükelleflerin yarısı ‘devlet ümüğümüzü sıkar faiziyle alır' düşüncesiyle ödedi. Fakat o zamanın Anayasa Mahkemesi ‘bu ülke dingonun ahırı değil' diyerek iptal etti vergiyi.

Peki ödeyenlere paraları geri verilecek ya da onlarla mahsuplaşılacak mıydı?

20 yıl önce 10 Ekim!

Saat 12:34… Maliye bakanı Kemal Unakıtan açıklama yaptı: Mahsuplaşma yok!

Saat 12:49… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı: Mahsuplaşacağız!

CHP hep olduğu gibi o gün de mangalda kül bırakmadı, ‘ek verginin vatandaşa geri verilmemesi durumunda bakan Unakıtan'a kişisel tazminat davası açacağız' dedi.

Sonra?

CHP'nin hışmından korkan(!) AKP iptal edilenin yerine 2005'te yeni bir ek motorlu taşıtlar vergisi daha çıkardı! Gerçi o da iptal edildi ama ödeyenler saflıklarının kurbanı oldu tabi!

Arabası olana ek vergi salmak, vergiden vergi almak, vergiye zam yapmak AKP hükümetlerinin müthiş buluşları arasında. 20 yıl önce 20 yıl sonra fark etmiyor. Fakat Türkiye'nin başka bir gerçeği daha var.

Verginin çoğunluğu taşıt vergisi gibi dolaysız vergilerden değil nefes aldın ver, ilaç aldın ver, 250 gram kıyma aldın ver, 5 yumurta aldın ver, ekmek aldın ver, bebeğe mama aldın ver, 50 liralık benzin aldın ver yani dolaylı vergilerden geliyor. Oran ortalama yüzde 70'e yüzde 30!

Dünyanın ‘adaletli' vergi sistemine sahip ülkelerindeki durum ise tam tersi… Böyle ülkelerde dolaylı vergilerin oranı yüzde 40, dolaysız vergi oranı ise yüzde 60.

Adaletli bir ülkede verginin aslan payı çok harcayandan değil çok kazanandan alınıyor.

Yedi bin 500 lira maaşla geçinmeye çabalayan bir emekli ya da asgari ücretle ailesini bir ay idare etmeye çabalayan ne yapıyor? Maaşı son kuruşuna kadar harcayıp üste kredi kartına borç takıyor!

Yani bu ülkenin en garibanları, en iki yakası bir araya gelmeyenleri ‘mecburen bütün geliri harcadıkları' için memleketin vergi şampiyonu oluyor.

2023'te seçim zaferi şerefine çıkarılan ek motorlu taşıtlar vergisi bugünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir mi diye merak ediliyor şimdi.

20 yıl öncesini anlattım işte… Burası Türkiye, iptal edilse ne olacak ki?

Saf saf bekleyenler varsa diye bundan sonra ne olacağını anlatmaya çalışayım…

KAV geliyormuş mesela! Balkanlar üzerinden gelen kar değil ÖTV, MTV ve KDV gibi Karbon Vergisi! Dizel aracı olanlardan ‘karbon salınımı yaptıkları için' alınacak yeni bir vergiymiş ve maliye hazırmış!

BEV'in sırada olduğunu Körfez ülkeleri ziyaretinden dönerken uçakta müjdeledi dünya lideri… Boş Ev Vergisi!

Hazine ve Maliye bakanı salınacak yeni vergilerin adını açıklamadı henüz ama ‘vergide yapay zekayı kullanmaya başladık' deyince arif olan anladı anlayacağını. Yapay zeka bu, ‘bakanmış, dünya lideriymiş' dinler mi, ister vergiyi!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bir gün ‘yok' dediğine başka bir gün ‘yürekten inanıyorum' diyor… Misal, Temmuz'da yeni vergi yok dedi. Eylül'ün 15'inde ise, “Doğrudan vergilerin payının artması gerektiğine yürekten inanıyorum” dedi. E bu ne demek? Yeni vergiler yolda demek!

Tek adamdan tek adamın tek yardımcısına, maliye bakanından bakanın ağzına bakan maliye çalışanlarına kadar madem herkes yeni vergi peşinde, zihin açıcı örnekler vererek bizim de katkımız olsun değil mi?

Eski Mısır'daki gibi yağ vergisi alınabilir.

Roma imparatoru Vespasianus'un yaptığı gibi halka açık tuvaletlerden ‘çiş vergisi' alınabilir.

Romalılar'ın meşhur ‘özgürlük vergisi' günümüze uyarlanıp parayı basan daha özgür olabilir.

İngiltere'de 1851 yılına kadar alınan pencere vergisinin Türkiye'de uygulandığını düşünsenize? Kaç milyar pencere var kim bilir?

Rus çarı Deli Petro 1705'te sakalı vergiye bağlamıştı. Getir Türkiye'ye, ben dahil kaç milyon adam yeni vergi mükellefi olur.

Gençlere ‘erkenden evlenin' diyen dünya liderimize uygun bir öneri var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yozgat vekili Süleyman Sırrı Bey hazırlayıp Meclis'e sunmuştu. Bekarlık vergisi! Evliliği teşvik için alınacaktı. En şiddetli tepki müzmin bekar Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan gelmiş, “Evlenmedim, evlenmeyi de düşünmüyorum, bekarlığın ceremesi kaç lira ise çekmeye hazırım” demişti. O gün kabul edilmedi bu vergi. AKP, ortaklarının da desteğini alarak kolayca çıkarabilir bugün.

Ya da ne bileyim aracı olanlara MTV'nin yanında ‘teker vergisi' de getirilebilir! Dört tekerli aracı olandan 4, üç tekeri olandan 3, iki tekeri olandan 2 vergi alınır. 5 şanslı müteahhitin elinde kaptıkları ihaleler yüzünden çok fazla tekerlekli araç olduğu için onlara illa ki muafiyet sağlanır.

Bazıları bu önerilerin komiklik olsun diye yazıldığını sanıp, gülümseyebilir bana.

İsterseniz iyi düşünün! Yarın teker teker gidip ‘teker vergisi'ni öderken denk gelirsem, ben de size çok gülerim…