PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kazık…

28 Mayıs'ta oy sayımı bitip milletin Erdoğan'a ‘gönül rahatlığı ile' bir dönem daha yetki verdiği belli olana kadar ne güzeldi memlekette her şey…

Mezar yerinden kefen bezine her türlü ürünün fiyatı adeta seçime sabitlenmişti. Gazık olmaktan çıkan doğalgaz bedava olmuştu, benzin fiyatları yerinde sayıyor indirim bile oluyordu! Dolar, euro Nebati korkusundan(!) artamıyordu. TÜİK enflasyonu aşağıya çekiyor, maaşlar vaatlerde yükseliyor, emekli alacağı yüksek maaşı rüyasında harcıyordu. Hava bedavaydı, su bedavaydı…

Söylendiğine göre işsizlik sıfırlanacaktı. Millet aniden zenginleştiği için TOGG kuyrukları ucuz ekmek kuyruklarına dönmüştü. Vergiler siliniyor, silinmeyenler artmıyor, yapılandırılıyor ya da vergi kredisi dağıtılıyordu.

Seçim bitti haziran ayı bir girdi, nasıl çıktığını anlayamadık. Beteri de varmış meğer, Temmuz ayı! Vay arkadaş sabah yediğimiz kazıkla uyanıyor, akşama kadar giren kazıkları saymakla bitiremiyoruz. Yatağa kazıkla girip, sabaha karşı yeni kazığın acısıyla ter içine uyanıyoruz…

Üstelik bu daha kazığın ucu!

Kazık mühim. Çala kalemliğe gelmez… Boyutunu, şeklini, öncelikle kimleri seçtiğini, girişini, çıkışını ve sonrasını iyice anlamak için işi ehline, pirine, Aziz Nesin'in ‘Padişaha Giren Kazık' adlı öyküsüne bırakmak gerek…

***

Suları bol, dört yanı yol, kişileri erimli, toprağı verimli, halkı erdemli, yazarları görkemli bir ülke vardı. O ülkede her kişi salt kendi çıkarında olup, “gemisini kurtaran kaptan, sen çuval giy ben kılaptan” diyerek, kimse kimseyi düşünmezdi.

Günlerden bigün bir kişi ortaya çıkıp, “Ey aman, bana kazık giriyor, kazık giriyooooor” diye haykırmaya başladı ama, “Ele giren kazıktan benim neme gerek” diye kulak asmadı kimse.

Gel gör, adamın bağırması öyle arttı ki, kentin düzenini koruyan kolcular onu yakalayıp her yanına iyice baktılar. Giren kazık görmeyince de, “Herif yalancıdır” deyip bir mağaraya kapadılar.

Günlerden bigün, ‘kazık giriyor' diye bağıran kişiyi mağaraya atanlar da, “Kazık giriyoooor” diye bağırmaya başlamasın mı! Yakalanıp kadıya çıkarıldılar. Kadı onları iyice elden geçirdi, kazık mazık göremeyince de o kişiler de zindana atıldı.

Ay geçmedi bu defa kadı, “Kazık giriyoooor, aman” diye bağırmaya başladı.

Padişah el attı konuya, “İyice bakın, kadıya gerçekten kazık girer mi” dedi. Hekimbaşı kadıyı evirdi, çevirdi yok. Kadı kendine kazık girmiş sanarak, hepimizi huylandırmaktadır, tımarhaneye kapatmak doğru olur” diye rapor verdi.

Rapordan az sonra hekimbaşı bağırmaya başladı bu defa… Kazık giriyooor!

Padişah öfkelendi, “Bunlar azıttı, bilirkişiler baksın” dedi. İncelediler, gireni çıkanı göremeyince de “Hekimbaşı yalancının teki” dediler. Der demez onlar da “Bize kazık giriyoooor” demeye başladı.

Padişah yeni bir ferman saldı… Kendilerine kazık girmeyenler, kazık giriyor diye bağıranlara baksın! Kazık girmeyenler giriyor diyenlere bakıp, kazığı görmeyince, “Padişahım çok yaşa! Sayende bize kazık girmez, bunlar bozguncu” dediler.

Dediler demesine de ülkede herkes, “kazık giriyoooor” diye bağırıyordu.

Aylar geçti artık kimse bağırmıyordu ki, saraydan öyle bir ses yükseldi ki, herkes yatağından fırladı. Padişah don gömlek kendini sokağa atmış, “Yetişin! Bana kazık giriyoooor” diye bağırıyordu.

Ahali şöyle düşündü… Padişahtır, yalan söylemez. Bizden çok bağırması da, herkese rütbesi büyüklüğünde kazığın girmesindendir. Padişaha giren kazık sultani olmalı.

Padişah onlara baktı, “Ne durursunuz, gelip kazığı çıkarsanız ya” diye yalvardı ama toplananlar, “Nasıl çıkaralım? Gözle görülmez, elle tutulmaz, acısını kazığı yiyenden başkası duymaz. Sık dişini padişahım bizim gibi sen de alışırsın kazığa” dediler.

***

Kıssadan hisse…

Hüloooo kazık giriyor diye üç beş bağırılır, ardından yükseklerden vahyolunur ‘sabredin' diye, 21 yıldır birbirine eklense dünyayı 21 defa turlayacak kazıklara alıştığınız gibi bu defa da alışır, kazık giriyormuş çıkıyormuş anlamazsınız bile. Endişelenmeyin yani!

Ne olacak bizim halimiz diyene not… Metropoll Araştırma şirketi seçimlerden sonraki ilk anketi geçenlerde yaptı. Binlerce insana ‘en beğendiğiniz siyasetçi' kim diye sormuşlar. Yüzde 50'si Erdoğan demiş iyi mi!