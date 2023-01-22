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Kimler özür dilemez?

Evinde sigortasız dadı çalıştıran İsveç Ulaştırma bakanı özür dileyip istifa etti.

ABD üssünü kapatma sözü vermişti. Koalisyon hükümetiydi yapamadı. Japon başbakanı Hatoyama istifa ederken, “Eksiklerim çoktu” dedi.

Makedonya'da bir gölde tekne faciası yaşandı. 15 turist öldü. Ulaştırma bakanı ve İletişim bakanı özür dileyip istifa etti.

Tren kazasında 49 kişi öldü. Mısır Ulaştırma bakanı özür dileyip istifa etti.

Alışveriş merkezinin çatısı çöktü, insanlar öldü. “Benim de sorumluluğum var, özür dilerim” diyen Letonya Başbakanı istifa etti.

Fransa İletişim bakanı kamu malını kötüye kullandığı iddiaları üzerine daha soruşturma başlamadan özür dileyip, istifa etti.

Olimpiyat için inşa edilen stadyumun maliyetinde öngörülmeyen artış oldu. Japonya Spor bakanı özür dileyip istifa etti.

Elektrik faturalarının kabarık gelmesi üzerine protestolar yaşandı. Bulgaristan Başbakanı özür dileyip istifa etti.

5 kişinin öldüğü köprü çökmesi üzerine Kosta Rika Ulaştırma bakanı özür dileyip istifa etti.

İşadamından 10 bin euroluk hediye saat aldığı ortaya çıkan İtalya Altyapı bakanı özür diledi istifa etti.

Donanma üssünde patlama oldu 13 kişi öldü. Kıbrıs Rum kesimi Savunma bakanı, Genelkurmay başkanı ve Dışişleri bakanı özür dileyip hep beraber istifa ettiler.

Pandemide temaslıyken gece kulübüne giden Finlandiya başbakanı özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson pandemide eğlence partisine katıldı. Özür diledi ama yetmedi. Başbakanlıktan oldu, partisinden şutlandı.

Yeni Başbakan Sunak önceki gün sosyal medya hesabına bir video koydu. Hareket halindeki aracın yolcu koltuğunda oturuyordu ama emniyet kemerini takmamıştı. Vay sen misin takmayan, İngiltere'de yer yerinden oynadı! Başbakan derhal özür diledi. Ama İngiliz polisi “özür senin olsun ben işime bakarım” diyerek görüntüleri incelemeye aldı, ceza kesecek!

Hazine bakanımız Nebati ise yabancı bir bakana, “Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla çıkamıyorsunuz(!)” dedi. Tepki çekti sözleri ama bırak özür dilemeyi, “Algı operasyonu yapmak için iştahla yarışan muhalefetin varlığı üzücü” dedi!

Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan konuşuyordu, sahnede bir de robot vardı. Robot, bakanın sözünü kesince Arslan pek kızdı. Robot sahneden sürüldü! Robot yaptığı hatadan(!) ötürü üzgündü. Televizyona çıktı, canlı yayında bulunmaz Hint kumaşı bakandan özür diledi!

El alem yaptığı yanlış yüzünden sorumluluktan kaçmayıp önce özür diliyor, sonra gereğini yapıp basıyor istifayı. Merak ettim, istifa etmeyi geçtik bizimkiler niye bir özür bile dilemez?

Kanada'daki Grant MacEwan Üniversitesi de bu konuyu merak edip hangi tip insanlar özür dilemez onu araştırmış.

Bazı kişilik yapılarının hataları asla kabul etmedikleri saptanmış. Bu kişilikte olanlar şöyle düşünüyormuş: Kendimi salak yerine mi koyacağım!

Sonra şu sonuçlara ulaşılmış…

* Özsaygısı düşük olanlar özür dilemezmiş.

* Kendine güvenen ve şefkatli insanlar rahatça özür diliyormuş.

* Dünyayı ben yarattım, seçilmiş kişiyim diye düşünen kibir abideleri asla özür dilemezmiş.

* Gerçeklikten kopuk kişilikler ise özür dilemeyi aklından bile geçirmezmiş!

Enflasyon yüzde 170 ama düşüyor deniyor. Dolar 19, euro neredeyse 21 lira. Hayat pahalılığı uçuk, gıda fiyatları dünyada düşerken bizde yükseliyor. Doğal gaz fiyatları her yerde inerken bizde çıkıyor. Zam diye müjdelenen miktar cebe girmeden uçup gidiyor. Dünyanın yarısından fazlası bize vize bile vermiyor. 60 yaşındaki yurttaş iş bulma kurumunda iş arıyor. Başın ağrıyor ağrı kesici ilaç yok. Doktor kaçıyor, yabancı sermaye vınlıyor. Borç gırtlakta size yerli ve milli araba satalım deniyor. Ev kirası 2 binden 12 bine çıktı diyene TOKİ ev yapacak hadi yine iyisin deniyor…

Hayatımızı bu hale kim getirdi diye soruyorsun, sorumlusu uzaylılarmış gibi havalara bakılıyor ya da suçlusu 50 yıldır falan iktidar olamayan Ce Ha Pe deniyor.

Ama bir Allahın kulu da medeni cesaret gösterip, ‘benim hatalarım, benim beceriksizliğim, benim iş bilmezliğim, benim aymazlığım, benim kayırmacılığım yüzünden bu haldesiniz' deyip bu milletten özür dilemiyor!

Saf saf hala özür bekleyen varsa, kimler özür dilemez araştırması ortada… Dilemezler! Hatta yurttaş olarak robottan bekledikleri gibi bizim onlardan özür dilememizi beklerler. Dilemezsek nankörler diyebilirler… Demediler mi?