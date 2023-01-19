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Kuyruklu yıldız…

50 bin yılda bir denk gelecek bir şey olacak dünyada… Kendini ilk olarak 26 Ocak'ta göstermeye başlayacak ama, 1 Şubat'ta en parlak hale gelecek! Ve çıplak gözle görebileceğiz onu.

Yeni keşfedildi, Mart 2022'de. Adı C/2022 E3 (ZTF)… Kuyruklu bir yıldız o.

Sönük de olsa çıplak gözle görebileceğiz deniyor ama daha net görebilmek için illa ki ekipmana ihtiyaç var. Çünkü en yakın hali bile dünyadan 40 milyon kilometre kadar uzakta.

1 Şubat Çarşamba günü göğe dikkatli bakın, E3'ü görürseniz bir dilek tutun memleketimizin kurtuluşu için, ben öyle yapacağım.

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Uzay bilimciler, araştırmacılar heyecanla yıldızı ve kuyruğunu görmeyi beklerken biz Türkler bırak 50 bin yılı, 5 saniye bile beklemiyoruz kuyruk görmek için. Çok şanslıyız!

Her köşe başında Halk Ekmek büfesi mesela, önünde uzayıp giden kuyruk. Kuyruklu ekmek bizde.

Benzin istasyonlarında ucuzluyor kuyruğu, zam gelecek kuyruğu. Kuyruklu benzin

5 milyon hane sadakaya muhtaç olduğu için verilecek 500'er liralık sosyal yardım kuyruğu. Kuyruklu yardım

İşkur önlerinde iş arama kuyruğu. Kuyruklu iş

Kuyruklu süt… Kuyruklu peynir… Kuyruklu pirinç… Kuyruklu un… Kuyruklu nohut… Kuyruklu domates… Kuyruklu yağ… Kuyruklu gübre…

Ucuz tuvalet kağıdı için kuyruğa giriyoruz. Kuyruklu tuvalet kağıdı

Milyonlarca EYT'li hakları için kaç yıldır kuyruktaydı. Kuyruklu hak

Gidin en dandik adalet sarayının önünde bile uzuyor kuyruk. Kuyruklu adalet

Yetmiyor, bitmiyor… Uzuyor geleceği borçlandığımız kredi kuyrukları. Kuyruklu borç

Geçmediğimiz köprüye, geçmediğimiz yola, gitmediğimiz teyyare meydanına ödeme yapmak için otomatik kuyruktayız zaten. Kuyruklu sorma ver

Vekillere derdinizi anlatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeyi deneyin. Ana kapıda uzuuun kuyruk. Kuyruklu millet

Damacana su, olmuş ateş pahası ahali elde bidon bedava akan çeşmelerin önünde kuyrukta. Kuyruklu su

İlaç yok ilaç. Eczacılar mektup yazdı çok başarılı sağlık bakanına, ‘600-700 ilaç yok' diye! Şekerin yükselmiş ilaç için gidiyorsun eczaneye uzayıp gitmiş kuyruk. Kuyruklu ilaç

Hastasın ya da kalbin var tekliyor. Gidiyorsun süpersonik hastanelerimizden birine doktor için kuyruk, ilaç için kuyruk. Arada ölmezsen ameliyat için bir yıl sonraya kuyruk. Kuyruklu şifa

Dünyada örneği yok. İnternet, bilgisayar, elektrik pahalı olduğu için sınavlara hazırlanan öğrenciler sabahın kör karanlığında kütüphaneye koşuyor. Açılmasını beklerken, kuyruk profesyoneli yaşlılar gibi ayakta dikilmek yerine kütüphanenin girişine çantalarını diziyor gençler. Kuyruklu eğitim

Tavuk etinden danaya, sıyrılmış kemikten kıymaya fiyatlar yüzünden kasaplara yaklaşabilene aşk olsun! Et Süt Kurumu'ndaki fiyatlar kötünün iyisi. Bu yüzden saat 09:00'da açılan mağazaların önünde gece yarısından sabahın ilk ışıklarına uzuyor kuyruklar. Kuyruklu et

Enflasyon tek haneye düşecek, refah acayip artacak, Almanya bizi daha çok kıskanacak. Kuyruklu yalan

Memleket böyleyken, dünya kuyruklu yıldızı bekliyor…

Biz ise bir gün görmesek, ‘Allah Allah neden burada kuyruk yok, dünyanın sonu mu geldi, kuyruklu yıldız mı çarpacak acaba' diye birbirimize sorar hasta oluruz merakımızdan!

Bizim için kuyruklu yıldız hava civadır ama kuyruk hava gibi, su gibi mühimdir. Çünkü o kuyruklar nerede bu adalet, nerede bu devlet, nerede hak, nerede vicdan, niye bu haldeyiz denilen kurtarılmayı bekleme yerleridir!

Kasaptan et alacak bütçen olmadığı için gecenin kör karanlığında kaldırımda beklemeye başlamışsındır, fakat girdiğin kuyrukta aslında paşalar gibi acı acı alkışlayıp ‘eseriniz işte bu' dersin hep bir ağızdan.

Bizim kuyruklu yıldızlar yaşlı başlı insanların, çaresiz yetişkinlerin, durumun farkına varan gençlerin sırça köşklerde oturanlara sessizce isyan ettiği, yuh dediği, pes dediği, Allahınızdan bulun dediği, haram zıkım olsun dediği yerdir!

Üstelik güzel kardeşim, arada 40 milyon kilometre mesafe yoktur, dibindedir. Memleketin feri gitmiş yıldızlarının kuyruğunu görmen için dürbüne, teleskoba ihtiyacın yoktur!