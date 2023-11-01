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Milletin yüreğinde bağırıp durmayı kes!

23 Nisan'da Anıtkabir'de tören vardı ama her yer Tayyip her yer Erdoğan sloganları atılmadı.

19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda Anıtkabir'de yine tören vardı, fakat her yer Tayyip her yer Erdoğan sloganları atılmadı, Reiiis diye bağıran çıkmadı! Çünkü, Cumhurbaşkanı bu törenlere yıllardır katılmıyor. Daha mühim işi çıkıyor hep.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'larda ise Anıtkabir'deki o sükunet, saygılı sessizlik son üç yıldır aksatılmadan bozuluyor. Çünkü bu törenlere Cumhurbaşkanı katılıyor.

Değişmiyor, hep aynı köşe!

Girin internete Anıtkabir'de Erdoğan sloganları yazın gözünüzle görün.

Son 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde mesela…

Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Protokol, önde Erdoğan olmak üzere Anıtkabir merdivenlerinden sol taraftaki içinde Anıtkabir Özel Defteri bulunan Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru inmeye başladı.

İşte tam bu sırada ve ne tesadüfse(!) üç yıldır Erdoğan'ın ziyaretçilerin dibinden geçtiği, Misak-ı Milli Kulesi'nin kapısına en yakın olan, sanki kombine bilet alınmış, yer tahsisi yapılmış gibi olan o köşeden cılız başlayıp, artan sloganlar yükseldi.

Gençlik seninle gurur duyuyor!

Kameralar sesin geldiği köşeye yöneldiği için görülüyor, küçük bir grup! Erdoğan kuleye girene kadar devam ediyorlar ama bu kez her yer Tayyip her yer Erdoğan diye bağırıyorlar.

İstedikleri kadar bağırabilirler, aşk bu!

Ama loca haline gelen o köşeden, o köşenin bulunduğu 750 bin metrekarelik Anıtkabir Yerleşkesi'nde değil!

Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının en kıymetlilerini yürekleriyle eş tuttukları vatan toprağına emanet ettiği yer.

Milletin yüreğinde bağırıp durmayı kesin!

Vay bize kes dedi falan demeye de kalkmayın. Size kes diyen Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik…

Madde 35 ne diyor bakın: Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışa izin verilmez!

Konu AKP olunca izin isteyen kim… Yönetmelik değil, Anayasa dese kaç yazar? Biliyoruz…

Fakat sizin bilmediğiniz, görmek istemediğiniz, bağırarak milyonların sessizliğini boğabileceğinizi sandığınız şey şu!

Anlatayım…

Ocak ayında ne var? Gazeteciler Günü, Veremle Savaş Haftası, Cüzzamlılar Haftası, Osmanlı Haftası!

Bağıran kardeş, gördüğün gibi ocak ayında Atatürk'le alakalı bir konu yok.

23 Nisan değil, 19 Mayıs değil, 30 Ağustos değil, 10 Kasım değil! Sen, sana ayrılmış o köşede yoksun ama Atatürk'e saygısını sunmak için memleketin dört bir yanından, hatta dünyadan Anıtkabir'e gelenlerin sayısı 270 bin!

Bu yıl eylül ayına kadar yerli ve yabancı kaç seveni ziyarete koşmuş yüreğinde yaşattığı Atatürk'e biliyor musun? 3 milyon 334 bin 637…

Enteresandır Hulisi Akar Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu bıraktı, Anıtkabir'deki usul değişti!

Dün eskiden olduğu gibi gizlenmedi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısı açıklandı. Rekordu… Bir günde, bir milyon 182 bin 425 insan! Ekle yukarıdaki Atatürk'e koşanları…

Sen bağırıp çoktaaan evine gitmiştin, saat neredeyse 24:00 olacaktı çoluk çocuk hala kuyruktaydı millet.

Üstelik senin bildiğin gibi gidiş-geliş bedava değil, çıkışta servis beklemiyor, kumanya yok, bedava su, çay, kahve yok, ikram yok, harçlık yok, uzaktan taşınanlara bedava kalacak yer yok!

Doğru sözden çabuk sıkılırsın dinlemezsin, herşeyi en iyi sen bilirsin ama yine de devam edeyim…

Hani üç yıldır ‘gençlik seninle gurur duyuyor' dediğin gibi bu yıl da slogan attın ya. Dinle bak!

100 yaşına basan Türkiye Cumhuriyeti'nde 21 yıldır iktidarda olanlar ne yaptı?

Suriyeli, Afgan falan değil, Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği bu ülkenin öz evladı bir milyon 858 bin 482 çocuk anayasal hakkı olan eğitime ancak sosyal yardımlar sayesinde ulaşabiliyor. Senin anlayacağın yardım olmasa eğitim işi mafiş!

Üstelik bu rakamı gençlik seninle gurur duyuyor, her yer Tayyip her yer Erdoğan falan diye bağırdığın Cumhurbaşkanlığı makamı veriyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na bak görürsün.

Yardımsız okula gidemeyecek hale düşürülmüş çocuklar bir araya toplansa nasıl görünür acaba? Merak edenler için izah edeyim, gözünüzde canlansın… 29 Ekim'de Anıtkabir ve çevresinde sokaklara taşan müthiş kalabalığı düşünün. İşte o kalabalıktan 700 bin çocuk daha fazla!

Gerçekten gurur duyulacak bir durum!