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Milyonlarca ücretliye vergi iadesi… İhtimal değil, anayasal hak!

Vergi affı çıkardılar 10 defa. Mafya sektörünün elemanlarını bile affettiler. İşçi ücretlerini düşük gösterip devleti kandıran, kaçak işçi çalıştıranları affettiler. Oy için seçim öncesi 5 bin 500 lira emekli maaşı alanların maaşlarını 7 bin 500 liraya çıkardılar. 7 bin 501 lira alanlar avuçlarını yaladı, haksızlık yapıldı diyerek pazar günkü yazıyı bitirmiştim.

Bizde haksızlık biter mi?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkardılar.

Kafa karıştırıcı gibi gelse de gayet net, af!

Hükümetimiz 250 milyar liralık alacağını seçim öncesi bir kalemde affetti.

Kimleri peki?

Vergi borcu olanları…

Gecikme faizi ve zamlar silinecek, vergi borcu aylık 0.75, yıllık yüzde 9 faizle güncellenecek.

Bir örnek verelim…

A işletmesi son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olan 100 bin liralık vergi borcunu ödemedi. Borca Ocak 2019 tarihinden itibaren Aralık 2022'ye kadar toplam 88 bin 102 lira gecikme zammı uygulandı. Böylece A işletmesi sahibinin 2022'deki toplam borcu 188 bin 102 lira oldu.

A işletmesinin patronu yeni kanundan yararlanmak için başvurdu diyelim, durum şöyle olacak..

88 bin liralık gecikme zammı silinecek. 100 bin liralık borca yıllık yüzde 9 faizle 36 bin lira faiz alınacak. Patron 188 bin lira yerine 136 bin lira ödeyecek. Yani toplam borcu yüzde 28 azalmış olacak.

Ancaaak… 100 bin liranın 2018'deki değeri ile dört yıl sonra, 2022 değeri aynı mı?

TÜİK rakamları dikkate alınsa bile, 2018'deki 100 bin lira 2022'nin 286 bin 500 lirasına karşılık geliyor!

Ne olmuş oluyor?

Aftan yararlanandan faiz dahil 136 bin lira alındığında 2018'deki 100 bin liralık ana borcun yüzde 52.5'lik bölümü affedilmiş oluyor.

Vergi borcunu zamanında ödemeyip dört yıl boyunca parayı kullanan işletme sahibi yüzde 64 daha az vergi ödeyerek borcundan kurtuluyor.

Bu hesabı kim mi yaptı?

Marmara Üniversitesi'nde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı yapan, Kültür Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Ticaret Üniversitesi, Berlin Hür Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Max Planck Enstitüsü, Avusturya Bilimler Akademisi'nde dersler veren, yerli-yabancı akademik ve mesleki örgütlerde aktif görevlerde bulunan, vergi hukuku alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda kitap, makale ve bildirisi bulunan, Berlin merkezli bir hukuk bürosu kuran, Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar…

Prof. Yavaşlar, yeni affın da haksızlık haline gelmemesi için vergisini zamanında ödeyen mükelleflere yüzde 5 olarak uygulanan gelir ve kurumlar vergisi indiriminin yüzde 10'a çıkarılmasını öneriyor.

Ve af mevzularında daima unutulan kesimle ilgili çok önemli bir saptama yapıyor!

Daha maaşları ellerine geçmeden vergilerini ödeyen memleketin çantada keklik ücretlilerinin de aftan yararlanmasının Anayasal hak olduğunu açıklayıp, “Ücretlilere de aftan yararlananlarla aynı oranda vergi iadesi yapılmadığı ya da bu seneki gelir vergileri bu oranda azaltılmadığı sürece bu bir anayasa ihlalidir. Adaletsizlik yargıdan döner” diyor.

Neymiş? Ücretliye af kadar vergi iadesi yapılmaması Anayasa ihlaliymiş!

Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar'dan rica ettim. Örnek bir hesaplama yapsanız ücretliler de anayasal haklarını rakam olarak öğrense…

Almanya'daydı kırmadı ricayı. İşte o hesap…

Bir öğretmenin 2022 yılına ait safi ücret gelirinin 100 bin lira olduğunu kabul edelim. Bunun üzerinden ödediği gelir vergisi 20 bin 500 lira. Halen tacir, çitçi ve serbest meslek mensupları zamanında ödedikleri verginin yüzde 5'i kadar indirim aldıklarına göre bu öğretmenimize en az bin 25 lira vergi iadesi yapılmalı… Yetersiz olan yüzde 5'lik iade miktarının da acilen yüzde 10'a çıkarılması adalet gereğidir…

Yani memleketi 20 yıldır idare eden, adında bile ‘adalet' bulunan AKP iktidarı Anayasal suç işlemekten hicap duyarsa milyonlarca ücretli örnek verdiğimiz öğretmenimiz gibi 2'şer 3'er bin lira vergi iadesi alır.

Herkesi affedenler kek gibi vergilerini ödeyen ücretlileri de af eder mi, bu paraları verir mi bilemem ama!