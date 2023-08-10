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Müslüman Türkiye Hristiyan İtalya…

Dünyada eşi olmayan bir düzen kuruldu bizde. Ayakta uyutanlar ve ayakta uyuyanların olduğu, 21 yıldır tıkır tıkır işleyen seçimden önce-seçimden sonra sistemi!

Seçimden önce bankalardan kalantorlara, dış güçlerden deveyi havuduyla yutanlara, memleketin bekasından Türkiye'de kazanıp dışarıya yatıranlara savaş açılır, hesap sorulacağı açıklanır, kazanıp kazanıp zırnık koklatmayanlar için ‘karşılarında bizi bulurlar' denir. Hatta faiz diyenlere, “Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde dini dersler verilir, hülooo deyip alkışlayanların kafasına çay atılır.

Oylar alınır seçim biter, memlekette ahlaksızlık enflasyonu alır başını gider. İlaçtan ekmeğe zam gelir. Vergiler artar, çarşı pazar yanar. Kafasına çay atılan da uyanır ama iş işten geçmiştir. Sabreden derviş murada erecek denir.

Dün söylenmiş laflar dünde kalır, görevi ahalinin belleğini sıfırlamak olan yalaka basın sayesinde geçmiş unutturulur!

Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız lafını dilinden düşürmeyen dünya liderimiz mesela, seçimden sonra nası nasıl unuttu?

Başka?

“Kardeşlerim, ‘paranızı bankada tutun' dendiği zaman bilin ki ‘parayı git bankaya yatır, bankanın patronu kimlerse onlar da vurgun yapsın' denmek isteniyordur” lafını…

“Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır! Hele ki verilen kredi insanı çıldırtırcasına yüksek faizli olursa. Ben milletimin haklarını sonuna kadar korumaya mecburum” diye üst perdeden dediklerini…

“Bankalar yüzde 40 civarında kar artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir. Bu bir felaket! Hele bak… Üstelik bu yıl (yıl 2017 Trabzon Beşikdüzü konuşması) bankaların kar oranlarını neredeyse ikiye katladıkları görülüyor. Bankalar vatandaşın paralarını kendileri için adeta soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor, acımasızca yüksek faizle ranta çeviriyor” sözlerini de nası unuttuğu gibi unutuverdi!

E bakıyoruz şimdi ‘haksızlıkların önünde durduğunu' söyleyen dünya lideri idaresindeki memleketin bankaları geçen yıl faiz artışlarından rekor kar elde etmiş. Net karları 433.5 milyar liraya ulaşmış. Kar rekoru kırılırken verilen kredi miktarı acayip düşmüş. Üstelik faizden en fazla kar artışını nasçı iktidarın dümen suyundaki kamu bankaları yapmış!

Tek kelime eden yok…

Temmuz ayında yerlisi yabancısı, özeli devleti bankalarımızın 2023 yılının 5 aylık net karları açıklandı. 190.3 milyar lira! Vergi sonrası net dönem karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.1 artmış!

Erdoğan, kredi dilenenlerin çığ gibi arttığı bugünlerde bankaların rekor karına, 2017'de olduğu gibi (ki o yıl banka karları yüzde 38 falan artmıştı) ‘tam bir felaket' ya da faizden kazananlara ‘nas var sana bana ne oluyor' diyor mu?

Demez…

Bizde böyledir ama başka ülkelerde yenmez bu ayaklar… İlk seçimde hesabı kesiverir millet!

Bunu iyi bilen ve ‘Avrupa'nın İslamlaştırılmasına karşıyım' falan diyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bizimkilere zerre benzemediğini gösterdi.

Hem de lafları sakız gibi yıllarca çiğnemeden, zart diye!

İtalya'da faiz artışları sayesinde bu yılın ilk 6 ayında kar rekoru kıran bankacılık sektörüne ek vergi yasası çıkardı… Bankalar Ekstra Kar Vergisi olarak devlete karlarının yüzde 40'ını verecek!

Bu, açıktan 2.2 milyar euro demek.

Ek vergi çıkarılmasına neden olan kar oranı İtalya'da yüzde 20… Ya bizde? Yüzde 44.1… Üstelik, İtalya'daki gibi yılın ilk 6 ayı değil, 5 aylık karı bu.

Bankalar yüzde 40 kar yapınca ‘felaket' diyenden, ‘ben milletimin haklarını korumaya mecburum' diyenden, ‘bir müslüman olarak' diyenden ‘ekstra kar vergisi' lafı duyan var mı?

Son bir şey daha yazıp, sinirinizi iyice bozayım…

Mussolini'nin kadın versiyonu denilen İtalya Başbakanı bankalardan gelecek 2.2 milyar euroyu ne yapacak peki?

Dar gelirlilere tanınan vergi indirimlerini karşılayıp, ilk kez ev sahibi olacaklara ipotek desteği verecek!

Kısaca İtalya'da birileri tıksırıncaya kadar yerken, Türkiye'deki gibi yutkunarak bakmayacak diğerleri.