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Oyuncak bebeği bırak, seni ve TL’yi oyuncak edene bak!

Medyamız ve sosyal medyamızın son ‘azzz sonrası' Demet Akalın'ın satın aldığı şey…

Aman Tanrım, herkes Akalın'ın ona ödediği parayı konuşuyor. Sosyal medyanın bilirkişileri hop oturup hop kalkıyor!

Demet Akalın'ın harcamasına gelmeden önce hakkında topladığım bilgileri paylaşayım ki üfürükten teyyare magazin yapmış denilmesin.

Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna gitmiş 90'lı yılların başında. Ardından mankenlik yapmaya başlamış. O dönemde bazı filmlerde rol almış. Mankenliğe devam ederken bir yandan da gazinolarda sahne alıyormuş. 1996'da ilk stüdyo albümü yayınlanmış.

Yani Gölcüklü Demet Akalın neresinden bakılırsa bakılsın 35 yıldır falan gece gündüz çalışan, beğenirsin beğenmezsin üreten, herkes kıyıdan kıyıdan kaçırır, kaçıranlardan hesap sorulmaz, siyasi iktidar tarafından yürü ya kulum denilirken, tüm gözönündekiler gibi çatır çatır vergi veren, arkasındaki geniş orkestrasının da yıllardır ekmeğini çıkaran bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı.

E çuvalla da para kazanmıştır illa ki.

Misal…

2014'e girerken 31 Aralık gecesi sahne alan sanatçılar gibi o da ücretine zam yapıp iki katına çıkaranlardanmış. Cevahir Otel'in locasında onu izlerken çerez, meyve ve yerli içki alan 6 kişi 6 bin 200 lira ödemiş.

2018 yılında ücretini 80 bin liraya çıkarmış.

25 kişilik ekibiyle çalışan şarkıcı 2019 yılında ise tarifesini 150 bin liraya yükseltmiş.

2022'de Süperstar Ajda Pekkan gecelik ücret olarak 1 milyon, Yalın 750, Demet Akalın 600, Gülşen ise 500 bin lira istiyormuş.

2023 yılbaşı programı yapmış Demet Akalın Sahne İstanbul'da. Aldığı ücreti bulamamış magazin medyası ama içecek, çerez falan olmadan ayakta kişi başı ücret 3 bin 500 liraymış. Akalın'ın aldığı ücreti düşünün!

Enflasyon işte…

Yani Akalın çok kazanıyor, şöyle zengin, böyle köşeyi dönmüş demeden önce nazar etme ne olur, bayram seyran, gece gündüz, iyilikte hastalıkta onun kadar çalış belki senin de olur!

Bunca lakırdının ardından Akalın ne almış?

Kızına Amerika'dan gerçeğe çok benzeyen oyuncak bebek almış. Bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına da, ‘10 kağat! Hediye diil' diye yazmış.

Türkçesi oyuncak bebeğe 10 bin lira ödemiş!

Vay sen misin 10 bine oyuncak bebek alan…

Yok artık diyenden, 10 bin liraya bir çocuğun okul kıyafetlerini alsaydın, lüzumsuz diyene…

Adaletsiz dünya, biz o para için bir ay çalışalım diyenden, ay çok korkutucu diyene…

Kendisi kimseye 5 kuruş koklatmasa da, 10 bin lirayı SMA hastası çocuklara verseydiniz keşke diyenden, komik olduğunu sanıyor diyene…

Neler neler diyerek kendilerince yerin dibine batırmışlar.

Medyaya, özellikle de atışta sınır tanımayan sosyal medyadakilere bakarsan, Akalın hazineyi boşaltmış sanırsın!

Kendisini 21 yılda fakirlikten açlık seviyesinin altına düşüren, bebeleri borçlandıran, cebindeki paraları buharlaştıran, gazinoya giderken değil ekmek alırken bile düşünür hale getiren AKP'nin ekonomisini unutan, dünya liderinin elinden göğsüne AKP rozeti takılan ‘teğmen' Mehmet Ali Çelebi'ye ‘bonkör bir arkadaşının' tahsis ettiği 34 milyon liralık Bentley marka ‘oyuncağı' dert etmeyip Demet Akalın'ın aldığı oyuncağa kafayı takanlara bir çift sözüm var…

Boş yapıyorsunuz, boş!

Akalın'ın oyuncağı aldığı ABD'de deneyimsiz ve de en düşük ücretli bir garsonun aylık geliri 2 bin doların üzerinde. Deneyimli bir garson ise ayda 5 bin dolar falan kazanıyor. Bahşişler hariç!

Sosyal medyadan sallamadan önce düşün. Amerikalı bir garson küçük kızına Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarından birinin aldığı oyuncağın aynısından alırsa ne kadar öder?

O güzel kafanızı hiiiç yormayın, ben yazayım.

1 doların 27 lira 30 kuruş ettiği dünkü dolar kuruyla 366 dolar! Üstelik bebeği alıp yavrusunu sevindiren o Amerikalı garsonun maaşından geriye hala 4 bin 634 doları kalıyor…

Bugün ayın 28'i dön bak cebine, senin maaştan geriye ne kaldı?

Kafası bi dünya olduğu için oyuncak bebeğe takılan kardeş, işin özü sen Amerika'da garsonların bile alabildiği 366 dolarlık bebeğin değil, 366 doların senin bir maaşın ettiğine bakıp, derdine yan!