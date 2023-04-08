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Sayenizde…

Hakim ve savcı sayısını 22 bine yükselttik. Mahkeme sayısını yüzde 91 artırdık. 276 adalet sarayı yaptık. Muhtarları destekledik.

FETÖ ihanet çetesinin emellerini bozup TSK'yı temizledik. Tünel sayısını 466'ya yükselttik.

Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale köprülerini yaptık.

Yat bağlama kapasitesini 18 bine çıkardık.

128 millet bahçesi yaptık. 20 yılda çiftçimize 183 milyar lira destek verdik. Orman varlığını 23 milyon hektara çıkardık.

Milletin refahını yükselttik! Milli geliri 1 trilyon dolar yaptık. Gezi olmasaydı 1.5 trilyon dolar olurdu…

Haziran 2022'de Kızılcahamam'da 20 yılda yaptıklarını böyle sıraladı Recep Tayyip Erdoğan. Salon alkıştan yıkılmıştı.

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Mal meydanda, rakamlar ortadaydı ama…

Çağ atlatan Erdoğan'a inanıp alkışlayanlar bile ay sonunu getiremiyor, itibardan tassarruf etmeden saraylar yapılan memlekette yardım kolisi peşinde koşuyordu!

Milli gelir düştü… Türk Lirası tarihinin en değersiz seviyesinde.

Cari açık ve dış borç yükü artıyor. Rezervler eridi.

Türkiye asgari yaşayanlar ülkesi olurken, zengin daha da zengin oldu.

Cumhuriyet tarihi boyunca bu milletin kurduğu 273 göz nuru kurum 20 yılda satıldı.

Nur topu gibi altı milyon Suriyeli kardeşimiz oldu.

Türkiye yol geçen hanına, sınırlar kevgire döndü.

Üç beş çocuk demene rağmen doğumlar azaldı, boşanmalar arttı.

Bütün okullar neredeyse imam hatip oldu ama Deist olanların sayısı arttı!

O güne kadar ‘ne istedilerse verilen' cemaatle 2013'te kavgaya tutuştular. Darbe yapmaya kalktılar onlarca insan öldü.

Parlamentonun işlevi göstermelik hale geldi.

Şu kardeşinize oy verin enflasyonla, faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır demişti… Bugün herhangi bir bankanın faizine bak yüzde kaç?

Gayri safi yurtiçi hasıla sıralamasında 2000 yılında dünyada 17'nciydik 2021'deki sıramız 21.

İşsizlik 2001'de yüzde 7,5-8 arasındaydı 2023'te TÜİK'e göre bile yüzde 10!

Enflasyonda dünyanın en kötü ilk üç ülkesinden biriyiz.

Sonra?

Parası, dünyanın en değersiz paraları arasına giren Türkiye'de çarşı pazarda alıp başını giden fiyatlara, yüzde 112'lik enflasyonun düşmüş haline dikkat çekmek için Mahir Akkoyun isimli yurttaşımızın aklına bir fikir geldi.

Bir çıkartma tasarladı, çoğalttı ve örnek olsun diye bazı market ürünlerinin üzerine yapıştırıp sosyal medyada paylaştı!

Misal tavuk but paketinin üzerindeki çıkartmada dünya liderimizin fotoğrafı, yanında da şöyle yazıyordu…

Bu ürün pahalı mı geldi? ERDOĞAN SAYESİNDE… Oy verirken aklınızda bulunsun!

Sen misin eski köyde yeni çıkartma adeti çıkaran…

Talimat alan polis dün sabahın köründe Mahir Akkoyun'u gözaltına alıp İzmir Emniyeti'ne götürdü! İşlemlerin ardından da kendisini ‘mevcutlu isteyen' savcının yanına, adliyeye…

Yahu kardeşim geçmesek de parasını bize ödettiğin köprüler, millet bahçeleri, hatta hakim sayısı, orman büyüklüğü sayemde diyorsun. Alkışı duyunca seviniyorsun da birileri çıkıp Nasreddin Hoca gibi kazan sizlere ömür deyince niye alınıp, bunu diyenleri emniyete aldırıyorsun?

Yat limanlarına bağlanan yat sayısının sayende arttığını öğrenince kağıttan kayıkları bile olmayanların hülooo dediği gibi, bizim de iğneden ipliğe ne varsa uçuşa geçen fiyatları alkışlamamızı mı bekliyorsun?

“Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun benim mesuliyetim altındadır” diyordun hani…

20 yıldır hayatımızda tek adam olarak hep sen vardın! Üzerine çalınmasın diye alarm takılan bebek maması sayende değil mi mesela?

Sayende değilse, kimin sayesinde o zaman? Biri çıkıp söylesin, çıkartmaların üzerine Erdoğan Sayesinde değil onun adını yazalım!