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Saygı duruşu!

Türkiye'deki deprem felaketinde yaşamlarını yitirenler için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda saygı duruşunda bulunuldu.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda saygı duruşunda bulunuldu.

Japonya'dan Meksika'ya, Malezya'dan Yunanistan'a kadar dünyanın dört bir yanından arama kurtarma için Türkiye'ye koşan ekipler ülkelerine döndüklerinde törenle karşılandılar. Ekipler ve karşılayanlar deprem kurbanı yurttaşlarımız için kendi topraklarında hem ağladı hem saygı duruşunda bulundu.

Arjantin'de oynanan futbol karşılaşmalarında deprem felaketinde yaşamlarını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Al-Ahli maçında deprem kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu.

Almanya'da kupa maçında Borussia Dortmund ve Bochum futbolcuları ile stadyumdaki binlerce taraftar depremde yaşamlarını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Fransa Kupası'nda Cengiz Ünder'in de forma giydiği Marsilya ile Paris Saint Germain karşılaştı. On binlerce futbolseverin bulunduğu stad maç öncesi sessizliğe büründü. Çünkü, depremde yitirdiklerimiz için saygı duruşu vardı.

Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord'un Hollanda Kupası'nda maçı vardı. Maçtan önce saygı duruşu yapıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulmasını kararlaştırdı.

İspanya Futbol Federasyonu da.

Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Ligi maçlarında saygı duruşunda bulunmayı kararlaştırdı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Güney Kore Valorant Erkek takımı ile Türkiye Valorant takımı, Valorant (dünyada hızla yayılan ve takım halinde oynanan bilgisayar oyunu) Dünya Şampiyonası karşılaşması öncesi depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundular.

Hollanda liginde Ajax'ın Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ettiği maçta gol atan Muhammed Kudus, sevinmedi ama formasını çıkardı. Forma çıkarmak kart nedeniydi fakat maçın hakemi kart mart göstermedi. Stadı dolduran binlerce izleyici hem Kudus'ü hem hakemi alkışladı. Kudus, formasının altına depremde yaşamını yitiren vatandaşı Hataysporlu Atsu'yu unutmadığını gösterir atlet giymişti.

Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım sloganıyla geliri depremde zarar görenlere bağışlanmak üzere Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında dostluk maçı düzenlendi. 17 bin 500 bilet satıldı. Çok güzeldi…

Depremzedeler için düzenlenen dostluk maçı dostça bitmedi ama.

Kavga çıktı taraftarlar arasında!

Sahaya atlayanlar oldu, tribünler birbirlerine ellerine ne geçerse attı. Polis dakikalarca arbedeyi önlemeye çalıştı!

***

Geçtim yıkılmayacak, insan öldürmeyen ev yapmayı ve diğer beceremediğimiz bir sürü şeyden, saygı duruşunu becerseydik keşke.