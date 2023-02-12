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Sır…

7.7 şiddetindeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tı.

Kahramanmaraş yıkıldı!

Felaketin gözüne 80 kilometre uzaktaki Gaziantep, 110 kilometre uzaktaki Osmaniye, 150 kilometre uzaktaki Kilis, 160 kilometre uzaktaki Adıyaman, 194 kilometre uzaktaki Adana, 200 kilometre uzaktaki Hatay yıkıldı.

224 kilometre uzaktaki Şanlıurfa, 261 kilometre uzaktaki Malatya, 380 kilometre uzaktaki Diyarbakır yıkıldı. Depremin merkez üssünden 360 kilometre uzaktaki Elazığ'da yıkılan binaların altında kalıp yaşamını yitiren var.

Aynı gün 7.6 ile bir kez daha sarsıldı bölge. Merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'dı bu kez. İkinci kez yıkıldı, ayakta kalanlar varsa onlar da göçtü.

25 bini geçti deniyor can kaybımız. Korkarak bekliyoruz arama kurtarma bitince ortaya çıkacak kayıplarımızı!

Bazıları 6.6 şiddetinde iki bin artçı deprem oldu.

12 bin 141 bina enkaza döndü. Ev, dükkan, fabrika, cami, okul, kilise 66 bin bağımsız bölüm yani! Bakmayın 12 bin denildiğine, aslında bölgede sağlam yapı kalmadı!

Kayıp, hasar konusunda merkez üs Kahramanmaraş mı yoksa yerle bir olan Hatay mı belli değil. İskenderun mesela resmen çöktü, deniz kentin içine ilerliyor. Hatay'ın ilçeleri virane.

Biri hariç!

42 bin nüfuslu Erzin…

Bine yakın can yitirdiğimiz, 2 bin 500 kişinin yaralandığı, 400'e yakın binanın yıkıldığı, yüzlercesinin ağır hasar gördüğü Osmaniye'ye sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erzin'de bırak çöken binayı, neredeyse sıva dökülmedi!

Kimsenin burnu kanamadı!

Peki, dakikalar içinde on binlerce ailenin darmadağın olduğu bölgenin ortasındaki 42 bin nüfuslu Erzin nasıl ayakta kaldı?

Buradaki binalar özel olarak depreme dayanıklı mı yapıldı, hepsinde özel ve kaliteli malzeme mi kullanıldı, depreme dayanıklılık testinden mi geçirildi, darbe emici sistemler mi kullanıldı?

Yoksa işin içinde bir sır mı var?

Evet var bir sır!

En iyisi, o sırrı çözmüş memleketin vicdanı rahat insanlarından biri anlatsın…

“Herhangi bir şekilde kaçak yapıya asla müsaade etmedim! Kızdılar bana, senden başka memlekette doğru adam yok mu dediler! Hayatını kaybeden yurttaşlarımız yüreğimizi dağlıyor, kahroluyoruz ama vicdanım bu açıdan çok rahat.

Müsamaha göstermeseniz de kaçak yapı yapanlar olmuyor mu? Oluyor ama c.eza kesiyor, engelliyoruz. Birçok kişiyle kötü olduk bu yüzden. Açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti bu işe karıştırmıyoruz!”

Bunları söyleyen onca yıkıntının, onca can kaybının, onca acının arasında kurtarılmış bölge gibi kalan Erzin'in Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu.

7.7'de bile ayakta kalmanın sırrı Japon modeli falan değil, çok basit aslında…

Deprem ülkesi Türkiye'de inşaatın kumuna, çimentosuna, kirecine, tuğlasına, demirine, ruhsatına oy silahını kullanan seçmeni, oy hırsından gözü dönmüş siyasetçiyi, kısaca siyaseti karıştırmamak!