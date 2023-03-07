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Sizin için çok geç Allah çocuklarınıza akıl versin…

Nisan 2022… “Bazen nasıl ailenin içerisinde patırtı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle sıkıntılar yaşandı ama şimdi aştık. Suudi Arabistan yönetimiyle bunları aşarak süratle adımlarımızı atıyoruz…”

Erdoğan bir soruyu, 28-29 Nisan 2022'de Umre ziyareti de yaptığı Suudi Arabistan gezisinden sonra böyle yanıtlamış ve “Gelişmeler gayet iyi, sonu da inşallah hayırlı olur” demişti.

Haziran 2022… Bir yerlerden bilgiler sızdırılıyordu. Dedikodu mahiyetindeki haberlere göre, Suudi Arabistan bize 40-50 milyar (aradaki fark 10 milyar dolarcık) dolar ‘katkı' verecekti! Katkı, borç değil swap olacaktı.

22 Haziran 2022… Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ankara'ya geldi.

Temmuz 2022… Türkiye'ye ‘bir yerden' 50-55 milyar dolar gelecek haberleri hızla yayıldı!

11 Kasım 2022… Suudi Arabistan'dan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında para yatırmak için görüşme yapıldığı duyuruldu.

15 Kasım 2022… Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'da Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi. İkili arasında zirve sırasında da ayak üstü bir görüşme oldu. Bu görüşmede basında yer alan fotoğraf çok konuşuldu. Selman oturuyor, bizim bakanımız Nureddin Nebati ellerini kavuşturmuş halde saygı ile ayakta duruyordu.

23 Kasım 2022… Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü, 5 milyar doları bizim Merkez Bankası'na yatırmak için görüşmelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

25 Kasım 2022… Nureddin Nebati Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından kabul edildi.

8 Aralık 2022… Sabah gazetesi mühim bir haberi güzel bir başlıkla okurlarına duyurdu: Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği… Anlaşma tamam! Tam 5 milyar dolar birkaç gün içinde hesaba yatacak!

13 Aralık 2022… Türkiye'deki tüm televizyon ve gazeteler servis edilen bir habere yer verdi: Suudi Arabistan, ‘birkaç gün içinde' Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracak!

18 Ocak 2023… Suudi Arabistan Finans Bakanı Al Jadaan'dan Davos'ta anlayana one minute çıkışı geldi! Şöyle dedi: “Türkiye, Pakistan, Mısır gibi savunmasız ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye gibi ülkelere yardım edip istikrar getireceğiz!”

Ve dün…

Suudi Arabistan Turizm bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı arasında Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

340 gün!

Nereden nereye götürülen, IMF'ye 5 milyar dolar borç verecek hale gelen, bir ara aya sert iniş yapacak olan, büyüklüğü ve merkez üssü bile önceden söylenen ‘asrın felaketinde' 50 bine yakın canını yitiren, depremde sağ kalanların üç gün boyunca sadece gönüllüleri gördüğü, 11 şehrimizde çöken yüzbinlerce bina bir yıl içinde yeniden yapılacak denilen, zırt pırt imar affı çıkarılan…

Aç ve açıkta tek bir yurttaşı kalmayan, emeklilerin her yıl en az iki kez Seyşellere tatile gittiği, her evin önünde iki araba bulunan, adaletin, hakkın, hukukun yenmediği, iktidarı ile muhalefeti ile sadece milletin düşünüldüğü Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan'dan hiç ihtiyaç duymadığı halde(!) swaplık 5 milyar doları söke söke aldı!

Yazıyı 6'lı Masa'ya, Nişestend u goftend u ber-hastend yani oturdular, konuştular ve kalkıp gittiler diyerek İran atasözü ile taş atan Erdoğan'a özenip bir başka İran atasözü ile bitireyim…

Dünya liderimiz gibi Farsça telaffuz bilemediğim için mecburen atasözünün Türkçesi'ni kullandım.

Sizin için çok geç, Allah çocuklarınıza akıl versin!