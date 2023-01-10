PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sizin temiz elli Zekeriya Öz’e 500 bin yetmez!

Zırhlı Mercedes Benz S 680 4Matic'in 2022 modeli Avrupa'da satışa sunulduğunda fiyatı 457 bin 100 Euro kadardı. Türkiye'de vergiler falan eklenince 20 milyon lira!

Birinci önceliği taşıdığı yolcunun güvenliği olan zırhlının koruma kapasitesini artırmak amacıyla tasarımında Alman Federal Kriminal Polis Dairesi verilerinden yararlanılmış. Lastikleri özel mesela, patlasa bile 30 kilometre gidiyor. Zırh çok fazla yer tuttuğu için bagaj hacmi küçük.

Tatile falan giderken ikinci bir zırhlının bagajı şart bu yüzden.

6.0 litrelik V12 turbo benzinli motoru 612 beygir güç üretiyor. Ekstra ağırlığından hızı 190 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yakıt tüketimi ise azıcık fazla, 100 kilometrede 19.5 litre!

S 680'i kullananlar ülke başbakanları, cumhurbaşkanları falan. 2022 modeli bizde var mı ya da 2023'te son modelleri alınacak mı bilemeyiz ama bizde zırhlı araç gani… Her modelinden bulunur evelallah!

Hele bir zırhlı var ki pek meşhur… Yakında müzelik olursa şaşmamalı.

2002'de Polis Vakfı'nın kaynakları kullanılarak 305 bin Euro ödenerek cillop gibi S 600 alınmış, dönemin Emniyet müdürü Kemal Önal'ın altına verilmişti. Zırhlı kısa süre sonra başbakan olan Erdoğan tarafından kullanılmaya başlayınca ‘müzelik' ilk olay yaşandı.

Başbakan bu zırhlı içinde aniden rahatsızlandı, acil hastaneye götürüldü. Fakat aracın kapıları yüksek güvenlik programı yüzünden açılmadı! Meşhur balyoz bulundu, camları kırıldı. Balyoz vakası üzerine zavallı zırhlı gözden düştü, yedek kulübesine çekildi…

Gel zaman git zaman Ergenekon kumpası ile memleketin silahlı kuvvetlerine çökülme günleri geldi. Ordumuza ‘silahlı örgüt' diyen, Genelkurmay Başkanı'na ‘terör örgütü yöneticisi' diyen tezgahın ‘savcı görünümündeki' uygulayıcısı Zekeriya Öz, sadece camları zırhlı dandik bir araca biniyordu! Yazıktı, tertemiz(!) bir savcı savunmasız bırakılamazdı!

Dönemin başkanı Erdoğan, İtalya'daki temiz eller savcısına benzettiği Zekeriya efendiye sahip çıkıp şu tarihi konuşmayı yaptı:

“Arı kovanına çomak sokulduğu için rahatsız olanlar var. Her şey hukuk içinde olacak. Bir gazetenin mensubu taa İtalya'ya gitmiş. Temiz eller operasyonunun savcısını bulup konuşmuş. Ne güzel. Tamam da benim ülkemde bu operasyonu yapana da saygınız olsun. Niye ona durmadan vuruyorsunuz? Bırakın bakayım, nereye varacak bu işin sonu! Rahat olun… Anadolu'da güzel bir söz var: Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Mesele bu. Eğer senin geçmişinden bir sıkıntın yoksa anından da sıkıntın olmasın değil mi?”

Konuşmanın akabinde henüz 6 yaşında olan, 305 bin euroluk zırhlısını sözde ‘Türkiye'nin temiz eli' Zekeriya Öz'ün tatlı canının korunmasına tahsis etti. Savcı öylesine seviliyordu ki, zırhlı araç kendisine ‘Z' plakası ile teslim edildi iyi mi! İkinci müzelik olaydı.

Bu tür özel araçların ölüsü bile paradır. Gerçi 305 bin euroya ancak zırhsız sıradan bir Mercedes alınabiliyor artık ama diyelim ki bulduk ve almaya kalktık. Türk parası ile 6 milyon 375 bin lira. Yani 750 asgari ücret, 1160 en düşük emekli maaşı!

O günlerin başbakanı, günümüzün “Ne istediler de vermedik” diyen, “Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Rabbim de milletim de bizi affetsin” diyen dünya liderinin kıymetli İçişleri bakanı, memleketi hallaç pamuğu gibi atmış hakim ve savcıları gri listeye alıp aramaya başlamış… Yerlerini ihbar edenlere de yüklü ödül varmış!

Misal bizzat Erdoğan'ın temiz eller savcısı ilan ettiği Zekeriya Öz'ün yerini bildirene 500 bin lira tiko para verilecekmiş.

Herifçioğlu sayenizde bir ara krallar gibi yaşıyor, 1160 emeklinin maaşına bedel zırhlıyla gidiyordu şey etmeye. Siz kalkmış, teslim edene 500 bin lira vereceğiz diyorsunuz.

Valla ödül işlerini de iyi bilirsiniz ama muhbirler bu paraya sözde temiz eller savcısının adresini değil; zırhlı içinde halinize gülerken çekilmiş fotoğrafını gönderirler ancak, bilginiz olsun!