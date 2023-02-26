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Sözcü Televizyonlu günlere az kaldı…

Burak, Ali, Uğur, Tankut, Cenk, Eren, Eda, Aziz, Nagihan, Yasemin, Murat, İsmail, Doruk, Onursal, Burak, Boğaçhan, Abdülkadir, Tarkan, Kudret, Feridun, Fatih, Gökhan, Aybala, Ceylin, Sema, Meral, Nedim, Bayhan, Ayşegül, Egehan, Muhammed, Elif, Gül, Akın, Eray, Deniz, Ayça, İremalara, İlayda, Hasan Hüseyin, Aysu, Emine, Sinan, Merve, Kardelen, Özge, Altan, Neptün, Yiğit, Sevim, Yaşar, Mert, Birol, Serkan, Samet, Uğur, Murat, İsmail, Serkan, Kadir, Cafer, Aykut, Serhat, Tuba, Burcu, Çağla, Yeliz, Özlem Ermiş, Sude Lal, Ahmet, Umut, Mehmet, Tarık, Gizem, Aslı, Fevzi Özgür, Sinem, Zeynep, Togay, Gökhan, Ceren, Doğudan, Furkan, Cem, Hüseyin, Muzaffer, Onurcan, Aytaç, Batukan, Mete, Ayhan, Lale, Damla, Melih, Tarık, Server, Erdal, Ümit, Serdal, Zafer, Fatih, Kudret, Kübra, Sevgül, Ali, Kerem, Serkan, Melek, Oğuzhan, Yiğit, Gazanfer, Özkan, Nilhan, Mustafa, Eren, Havva, Işık, Büşra, Murat, Aytekin, Abdullah, Erdost, Göksu, Ali Rahman, İbrahim, Semra, Merve, Ferhat, Onur, Gökhan, Emre, Mehmet, Yıldız, Ömür, Ayşe, Abdullah, Osman, Sezen, Fatih, Ebrar, Neslihan, Rümeysa, İsmail, Duysal, Elif, Cemil, Serkan, Taner, Osman, Ahmet, Caner, Suat, Yavuz, Cemil Güney, Yılmaz, Korcan, Deniz, İlhan, İskender, Mustafa, Yücel, Murat, Ümit ve Emine Hanım…

Hepimiz Sözcü Televizyonu'ndayız.

Yola çıkıyoruz…

Güzel ve yalnız ülkemiz için iyi bir şey yapmak için yola çıkıyoruz…

Bir bölümü viran olan memleketin, zamanı ve biriktirdiği değerleri bozuk para gibi harcanan, her fırsatta umutları kırılan, bir ileri iki geri oynatılan, gençlerinin çaresizce kaçmayı düşündüğü, büyüklerinin darda, çocuklarının bile hüzünlü olduğu ve düştüğü yerden tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi ayağa kalmak için çırpınan, her türlü engeli aşabilecek yürekli insanları ile gerçekleri paylaşmak için hep birlikte yola çıkıyoruz…

Az kaldı…

Türkiye'de Sözcü Televizyonlu günlere sadece üç gün kaldı.