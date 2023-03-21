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Şu 55 günde daha neler göreceğiz?

Değişik bir milletiz. Altımızdan halıyı çekip aldılar. Biz AKP'lilerin üstünü çizdiği AKP'li kadın yöneticilere vah vah diyoruz.

Necmettin Erbakan'nın kendisini ortada bırakanlar için, “Ey vatandaş 3 Kasım 2002'de AKP'ye oy vererek sırtına hortumu bağlattın. O hortumlar rantiyenin cebine aktı… AKP demek arka kapıdan kaçanlar demek… Sen nasıl AKP'ye oy verirsin? Deli misin” dediği sözleri unutuldu.

Hatta olanları bizzat Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı bile unuttu AKP ile seçim ittifakına soyundu.

Ne Refah Partisi'nde ne de AKP'de kimse bu duruma bir şey demedi ama kabak AKP grup başkan vekili Özlem Zengin, Aile bakanı Derya Yanık, Gaziantep Belediye başkanı Fatma Şahin'in başında patladı!

Neymiş efendim?

Son anketlerde oy oranı yüzde 1-1.3 arasında çıkan Yeniden Refah Partisi ile 2018'de 60 milyon seçmenden hepi topu 157 bin oy alabilen HÜDAPAR, ‘Cumhur İttifakı'nı destekleriz ama 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa iptal edilmeli' demiş. AKP'li üç kadın yönetici de erkekler sus pus olurken, “Bu kanun partimiz için kırmızı çizgidir” demiş…

Vay sen misin kırmızı çizgi diyen…

Daha kırmızı çizgi lafının edildiği saat dolmadan HÜDAPAR'ın genel seçimde aldığı oy sayısı kadar hakaret tweeti yağdı Özlem Zengin'e!

O günden bu saate hem HÜDAPAR'ın hem de anketlere göre yüzde 1.3 oy alacağı söylenen Yeniden Refah Partisi'nin oy toplamını geçti tepki, öfke ve tehdit mesajlarının sayısı.

AKP'li Zengin'e iktidarın televizyon kanalında sordular: Saldırılar muhalefetten mi geliyor?

Şu yanıtı verdi: Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken hüzün duyuyorum!

Saldırılar AKP'den, kendi mahallelerinden geliyormuş meğer!

Özlem Zengin konuşmaya devam etti…

“Yorgunum… Yalnızlıktan yorgunum! Hedef haline geliyorum! Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor. Telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum” dedi.

“Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor” dedi.

“Sayın Derya Yanık'ın cumhurbaşkanımızla irtibatı olmadan bu konuya dair bir açıklama yapması mümkün müdür” dedi.

O bunları derken medyanın çok bilmiş elamanları çıkmış, ‘yalnız değilsin… Özlem Zengin yalnız değildir' diyor!

Rahmetli Erbakan gibi diyeyim o zaman: Sizi gidi çok bilmişler sizi… Hadi oradan.

AKP'de tek başına bırakıldığını, erkeklerin üç maymunu oynadığını, memleketteki kadınların çok yalnız olduğunu, bakanların Saray'la temasa geçmeden açıklama bile yapamadığını söyleyen Zengin daha ne desin?

Valla sizi bilmem ama ben 14 Mayıs'tan sonra yeni bir parti bekliyorum!

AKP ile papaz olan, durup durup yıllar sonra akıllarına doğruyu söylemek gelince trenden indirilen, yalnızlığa terk edilenlerin, misal Abdüllatif Şener'in Türkiye Partisi, Ali Babacan'ın DEVA'sı, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Bedri Yalçın'ın Anadolu Birliği Partisi gibi Özlem Zengin ve partide üstü çizilen diğer kadınlar tarafından kurulacak bir parti.

Yok artık demeden önce Erbakan'dan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'ye hayır deyip cumhurbaşkanı adayı olan Erbakan'ın oğluna birilerinin ikbali uğruna neler olmuş ve seçime 55 gün kalmışken daha neler olabileceğini bir düşünün isterseniz!

Teldeki cambaza bakarken 10 lira olan Ramazan pidesini, ucuz kıyma için 3.5 saat kuyrukta beklenmesini unutmayın ama.