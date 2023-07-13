PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sus…

Makarayı geriye saralım. 20 Mayıs 2018.

CHP 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listelerini tamamladı. Tanınmış bazı CHP milletvekilleri ile gazeteci kökenli Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay yeniden aday gösterilmedi.

Liste sürprizi üzerine adı sosyal medyada en çok geçen Eren Erdem, Twitter hesabından mesaj attı:

“Eren Erdem Twitter'da TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence, 24 Haziran'a kadar!”

Seçimler yapıldı, sonuç belli olunca Erdem'in bir ay önce söylediği gibi bazıları için ‘eğlence' 25 Haziran'da bitti… CHP'nin oyu yüzde 22.67'de kaldı!

Erdem bu kez Twitter hesabından art arda dört mesaj attı…

* Başarısız ve seçim kaybeden bir yönetimi istifaya davet etmek AKP'lilik değildir. Benim hiçbir beklentim yok. Önseçimsiz hiçbir yere aday değilim, olmayacağım! Mevcut yönetim başarısız olmuştur, istifa etmelidir.

* SMS ile Genel Merkez'e insan çağırmak dahil ve bu çağrılarda “AKP'liler operasyon yapıyor” demek iftiradır. BEN AKP TARAFINDAN YARGILANAN, AKP İLE kavga veren biriyim. Hiçbir beklenti ve talebim yok. Tek talebim YÖNETİM değişsin, daha iyisi gelsin!

* CHP'de yönetim değişikliği istemek suç değildir. 2921 gündür KOLTUKTA oturanlar bizi ‘koltuk sevdalısı' diye suçlayamaz. Demokrasi her eleştiriyi dikkate almayı gerektirir. AKP'yi eleştirince BRAVO, yanlışı yapan CHP'li olunca SUS anlayışı mikro faşizmdir. Asla boyun eğmeyiz!

* Ben sosyal demokratım! Benim fikrim ve ideolojim DEĞİŞİMİ esas alır. Örgütlere SMS atarak parti önüne çağır, itiraz edeni AKP'li ilan et ve tüm partiyi tek başına yönetip YANLIŞ yap ve biz karşı çıkmayalım. Şerefimize yakışmaz bu! Biz menfaatçi değiliz, devrimciyiz…

***

Bu ülkenin ‘demokratik değişimi' sağlayacak bir siyasi harekete ihtiyacı olduğunu düşünen yurttaşlarından biri olarak dört mesajın altına da imzamı atarım.

Ben, sen ve değişimi umut eden milyonlar imza atmaya hazır olsa da bu işler, bu CHP'de, bu memlekette öyle yürümüyor!

Ya nasıl yürüyor?

Son seçimlerin ardından ‘değişim' çağrılarının artması üzerine CHP'lilere ‘önemle' duyurulan CHP Medya Tutum Belgesi ile madde madde izah edildi işlerin nasıl yürüyeceği…

* Medya ve kamuoyu önüne çıkacak CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişileri STRATEJİK önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamazlar!

* Medyaya çıkmadan önce partimizin üyeleri, yönetici ve seçilmiş kişileri ilgililere bilgi verirler!

* Partimizin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır! Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz! Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yöneltilse dahi kesinlikle yanıtlanamaz! Medya önünde partimiz tartışılamaz!

***

Anlaşılan diğer partilerde olduğu gibi ya susup oturacak ya da öğretmenden tuvalet izni isteyen ilkokul öğrencileri gibi ağızlarını açmak için izin isteyecek CHP'liler!

Parti babanızın malı çünkü… Erdoğan'ın 23 Nisan'da koltuğu devrettiği çocuğumuza dediği gibi asıp, kesiyorsunuz!

Tamam da, CHP'de değişim isteyenlere, karnından konuşmak yerine özgürce düşüncesini dile getirmeye kalkanlara SUS talimatı veren CHP Medya Tutum Belgesi'nin altındaki imzaya ne demeli?

İmza… CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem!

CHP'de demokratik bir değişim olur mu peki? Yasakçı, susturmacı kafayla çoook bekleriz…