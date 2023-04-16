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Togg’unuzu da alın gidin artık!

Dünya liderimiz Gemlik mavisi Togg'unun direksiyonuna geçmeden önce arabayla konuştu. Ona, “Yolun da bahtın da açık olsun Togg, Rabbim tekerine taş değdirmesin” dedi! Sonra da Emine Hanım'la birlikte sarayın bahçesinde canlı yayınlanan bir tur attı.

Dönüşte keyifliydi, gazetecilere eşi için hazırlanan Anadolu kırmızısı Togg'un 34 EE 2071 olan plakası ve arabayla ilgili bilgiler verdi: “Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız bulunur! Kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait o seçti, plaka da onun. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız! 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi…”

Sonra…

Milletvekili adayı olarak devletin olanaklarını kullanarak çalışmalarına başlayan Sanayi ve Teknoloji bakanı Varank, Erdoğan taklitleriyle AKP'lilerin pek sevdiği Nur Nahya isimli taklitçi ile Togg'una bindi.

Milletvekili adayı olarak devletin olanaklarını kullanarak seçimlere hazırlanan Gençlik ve Spor bakanı Kasapoğlu, Togg'una atlayıp İzmir'deki AKP aday tanıtım toplantısına gitti.

Milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Yanık uçakla Ankara'dan Adanaya gitti. Kendisinden önce alana taşınan Togg'una atladığı gibi Osmaniye'deki AKP milletvekili tanıtım toplantısına sürdü! Yandaş gazetelerin haberlerine bakılırsa Togg'u gören Adanalılar şöyle demiş: Allah'ına gurban adamlar yapmış!

Togg'la ilgili duygulandıran haber Sabah gazetesinden geldi. “Togg'u gören vatandaş” başlıklı haberde Trabzon'lu bir yurttaşın videosu vardı ve şöyle diyordu: Ha buni Türkiye mi yapti?

Togg'una kavuşunca sevincinden ne yapacağını bilemeyen bakanlardan biri de milletvekili adayı Hazine ve Maliye bakanı Nebati'ydi. Aklına CHP'liler geldi, isterlerse denemeleri için bir tur verebileceğini söyledi!

Milletvekili adayı olarak seçim toplantılarını Adalet Bakanlığı binasında yapan Bozdağ Togg'unun anahtarını alır almaz direksiyona geçti, “Muhteşem… Yani ses hiç duymuyorum mesela! Allah sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi.

Milletvekili adayı olarak Togg'u ile hava atmayan tek bakan İçişleri bakanı Soylu'ydu… Aracını teslim aldığını sosyal medyasından duyurdu.

Derken bakanlar Togg'larına atlayıp hep birlikte AKP'nin seçim beyannamesinin açıklandığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Araçları kapının önüne dizildi.

Milletvekili adayı olan bakanlara ait Togg işinin suyu Çorum'da çıktı…

Vekil adayı ve aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı bakanı Karaismailoğlu'nun Togg'u onun için, Trabzon'a götürülüyordu. Togg yüklü taşıyıcı kamyonet Çorum'dan geçerken gecenin bir yarısı her nasılsa Çorum'un AKP'li belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın gözüne çarptı! Makam aracıyla kamyoneti durduran başkan, “Bu kimin aracı” diye sordu.

Bakan için Trabzon'a gittiğini öğrenince kameraların önünde telefonla bakanı aradı, “Sayın bakanım çok güzel bir araç geçiyordu buradan. Yolu kesip valla durdurduk. Dedik ki, bu araç buradan gidemez” dedi.

Bakan şaşırdı ama Çorumlu başkan işin peşini bırakmadı, “Bu araç Çorum'a da çok yakışır sayın bakanım” dedi. Bakan, “14 Mayıs'ta sana veririz merak etme” diye geçiştirse de yol kesen başkan, “Ama bir hediye almamız lazım… Bakanımızın Çorum'a bir hediyesi” diye ısrar etti. Telefonun ucundaki bakan dayanamadı, “Saçmalama” dedi!

Bu saçmalama ile yarışacak başka bir olay daha yaşandı…

69 gün önceki depremin enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiği, milletin çadır, su ve diğer temel şeylerin peşinden koştuğu, 3 bin 109 insanımızın öldüğü, 12 binden fazla yaralının olduğu, yüzlerce binanın yıkıldığı, 14 bin 800 binanın oturulamaz durumda olduğu Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne de, millet baksın diye işlek bir meydana Togg getirdi AKP iyi mi!

Bizim paramızla bize hava atıp çocuklar gibi şen görünenlerin yaptıkları güldürmüyor kimseyi! Aylardır çadır bekleyen, konteyner bekleyen, tuvalet bekleyen İskenderun'a oy beklentisiyle gönderilen Togg, boğazımıza yumruk gibi oturdu ama!

Daha başka ne denebilir ki size?

Tamam… Her birinize bizden birer Togg. Helali hoş olsun. Yeter ki, Togg'unuza binip gidin artık!