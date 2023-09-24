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Uzaya gidecektik ama uzaylılar bize geliyor!

Şubat 2021, Saray'da olağanüstü bir telaş vardı. Bakanlar, meclis başkanı, son başbakan bükücü ve büyük bir kalabalık oradaydı. Görkemli müzik eşliğinde perdeye görüntüler geldi önce. Ardından sunucu anons etti adını, dünya liderimiz kürsüye çıkarak “İnşallah aya gidiyoruz” diye başladı konuşmaya.

Herkes ayağa fırladı. O gururla devam etti:

“Birincil hedefimiz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. 2023 sonunda hibrit roketimizle aya sert iniş gerçekleştireceğiz…”

Sonra? Sonrasını 10 adımda yapacaklarımız diyerek anlattı…

“İkinci hedef, yeni nesil uydu geliştirme ve dünya ile rekabet.

Üçüncü hedef, Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama sistemi geliştirmek.

Dördüncü hedef, bir uzay limanı kurmak.

Beşinci hedef, uzay havası tabir edilen alana yatırım yapmak.

Altıncı hedef, Türkiye'yi uzay nesnelerini takip konumunda ileri seviyeye taşımak.

Yedinci hedef, ülkemizde uzay sanayi ekosistemini geliştirmek!

Sekizinci hedef, bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmak.

Dokuzuncu hedef, uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağını geliştirmek.

Ve onuncu hedefimiz, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek…”

Düne kadar eller aya biz yayaydı. Dünya liderimizin dirayetli yönetimi sayesinde aya gidiyorduk aya… Kelimenin tam anlamıyla ‘hülooo' anıydı!

Dünya liderimize yetmezdi bunlar. Devam etti…

“Benim bir şerhim var! Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Çağrıda bulunuyorum. Gelin Türk uzay yolcularına bir isim bulalım.”

Çağrısına ilk yanıt Devlet Bahçeli'den geldi: Astronotun adı Cacabey olsun!

Türk Dil Kurumu başkanı isim önerilerini sıraladı… Göksu, Gökreis, Göktürk, Gökay, Türkay, Türkonot, Evrenot, Gökmen, Uzay insanı, Alparslan, Fatih, Akıncı!

Yeminli Çevirmenlik Federasyonu ‘açıklamalı' 13 isim önerisinde bulundu… Göker (göklerdeki kişi), Gökmen (gökyüzündeki adam), Gökcan (gökyüzündeki can), Uzanot (uzay kişisi), Ağan (yüksek, yukarılara çıkan, geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta), Ağılgat (saygıdeğer, yıldız), Ağım (yükseliş), Ağrak (yükselen ilerleyen), Akan (akıcı), Aygın (sınırsız, uçsuz), Aygınot (sınırsız kişi), Uzayer (uzay kişisi), Evrener (evren kişisi).

Valla onca isim arasında aklıma yatan Devlet Bey'in Cacabeyi ile hem astronota hem de kozmonota benzeyen (Amerika ve Rusya bizden araklamış bile olabilir) Aygınot ve Uzanot!

Milyon tane yerli ve milli isim bularak hem Amerikalılar'a hem Ruslar'a hem de uzaya giden elemanlarına Taykonot diyen Çinliler'e ders verdik.

Geriye uzaya gidecek Türk'ü seçmek kaldı.

İnce elenip sık dokundu ve aya sert iniş yapacağımız yıl olan 2023'te (bu yıl yani) isimler belirlendi… Biri asil, diğeri yedek iki adayın adını bütün mühim şeyleri olduğu gibi dünya lideri müjdeledi yine!

“Uzaya gidecek ilk Türk 2 Aralık 1979 doğumlu Alper Gezeravcı, yedek uzay adamımız ise 12 Ağustos 1982 doğumlu Tuva Cihangir Atasever! Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”

***

Konu uçuş olunca, evrende bizimle yarışacak yok.

Fakat dün Sanayi ve Teknoloji'nin yeni bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yaptığı açıklama moralimi bozdu…

Dediğine göre, çok yakında NASA'nın ay yörüngesine göndereceği uzay aracının pilotu Amerikalı astronot Viktor J. Glover, uzayda 191 gün kalmış Çinli taykonot Fei Junlong, uzayda 747 gün geçiren Rus kozmonot Sergei Andeev ve uzaya gidip gelmiş dünyaca ünlü 70'ten fazla isim Türkiye'ye gelecek ve Bursa belediyesinin uzay etkinliğine katılıp bize deneyimlerini anlatacakmış. Memleketin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de ‘gelecek gösterimi' oturumunda uzay meraklılarına seslenecekmiş!

Bir dakika şimdi… Hani biz bu yıl aya sert iniş yapıp uzaya eleman gönderecektik?

Pek kıymetli bakan bey, dünya liderimizin Bursa belediyesinin etkinliğinden haberi var mı yok mu?

Yoksa, Türk'ün uzay yolculuğunda sapma yaşatmaya çalışan ‘karanlık' güçler mi var…

Haberi olduğu halde ses çıkarmıyorsa eğer geriye tek seçenek kalıyor… Mehmet Şimşek!

Hazine ve Maliye bakanımız, ‘neredeyse uzaya otoyol yapmış, bizden önce har vurup harman savurmuşsunuz. Hazinede para nanay. Çuvalla dolar harcayıp uzaya gideceğimize otel ve yol masraflarını ödeyin uzaylılar bize gelsin' diyerek ikna etti herhalde kendilerini.

Yine de siz siz olun Bursa'ya yumuşak iniş yapacak(!) uzaylılarla ilgili haberleri fazla büyütmeyin! Dünya lideri bu ‘beni yalancı mı çıkarıyorsun' diyebilir!

Kaptanın seyir defteri, yıldız tarihi 2023 notu… Asil aday Gezeravcı şu anda 44, yedek aday Atasever ise 41 yaşında. Onların uzaya çıkış hikayesi de 85 milyonun 21 yıldır beklediği ama bir türlü gelmeyen zenginliğe, refaha benzerse durum fena.