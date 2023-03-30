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Yaparım bilirsin!

Her şey seni hatırlatıyor… Muazzez Abacı ile anılırdı. Sözleri Aşkın Tuna'ya bestesi Selçuk Tekay'a ait olan hüzünlü şarkı. Beraber yürüdük biz bu yollarda / Beraber ıslandık yağan yağmurda…

Erdoğan'ın 1997'de Pınarhisar Cezaevi'ne girip çıkmasıyla onun ve kurduğu AKP'nin resmi şarkısı oluverdi.

İzinsizdi ama!

Ünlü besteci Tekay 50 bin lira tazminat isteyerek dava açtı. Dilekçesinde, “AK Parti 2002 yılından bu yana şarkımı kongre, miting, grup toplantılarında kullanıyor. Şarkım partinin resmi şarkısı haline getirildi. Benimle telif anlaşması yapılmalı” yazdı.

Sekiz yıl sürdü dava. Besteci, orkestra şefi, keman virtüözü Selçuk Tekay yılan hikayesine dönen davayı kazandığını göremeden 13 Haziran 2021'de bu dünyadan göçüp gitti!

Şarkının söz yazarı Aşkın Tuna'dan da izin alınmamıştı…

Yıllar önce partinin yetkililerine gittiğini söyleyen Tuna olayı şöyle anlattı: “Bu şarkının bir yazarı ve telif hakkı var. Benim telif hakkımı verin dedim. Çok cüzi bir miktar verdiler. Ben de yalnızca şiir olarak okunması koşulu ile izin verdim!”

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2014 yılında AKP'nin gıcır gıcır bir şarkısı vardı artık… Erdoğan için seçim şarkısı yazan Uğur Işılak'ın Dombrası.

Küçük bir pürüz çıktı sonra…

“Benim şarkılarım satılık değildir. Ben halk adamıyım, bana hırsız muamelesi yapıldı. İnsanlar önce çalıyor, sonra da ‘aaa, bu onun muymuş' diyor! Tek isteğim Türkler için yazdığım bir eserin bir kişi için ve siyasi olarak kullanılmamasıdır” diyen Nogay Türkü ve dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov çıktı, eserinin izinsiz olarak Erdoğan'a seçim şarkısı yapıldığını açıkladı!

Dombra da dombra diyerek AKP'den milletvekili bile seçilen Uğur Işılak, “Bilmiyordum, siparişi veren ajans bana anonim olduğunu söyledi” dedi ama Sultanbekov'un Dombra şarkısı 1997 yılından beri 0789429 kayıt numarası ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin arşivinde duruyordu!

Diğer şarkıda olduğu gibi bu da eserin gerçek sahibine sorulmadan, ben yaptım oldu denilerek kullanılmıştı. İzinsiz!

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Memleket babalarının çiftliğiydi, izni kim verecekti onlara?

Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan ne varsa eserin gerçek sahiplerine sormadan sattılar… İzinsiz!

Türkiye Cumhuriyeti'nde kurumların başındaki TC'yi kaldırdılar… İzinsiz!

Okullarda okuduğumuz Andımız'ı kaldırdılar… İzinsiz!

Milletin sandığa koştuğu Kasım 2015 genel seçimini yok sayıp millete sormadan Haziran'da tekrar ettiler… İzinsiz!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanınca seçimleri iptal edip, milyonlara danışmadan Haziran'da yeniden sandık kurdular… İzinsiz!

Hazinemizdeki 128 milyar doları harcadılar… İzinsiz!

Milleti AKP'ye üye yaptıkları ortaya çıktı… İzinsiz!

Köprüleri, tünelleri, oto yolları, hava alanlarını hem garantili hem de 40-50 yıllığına birilerine verdiler… İzinsiz!

Milletin Meclisi'nde imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden millete sormadan çıktılar… İzinsiz!

Ülkeleri kafaya göre düşman ilan ettiler, millette sormadan bir gece ansızın geliriz dediler… İzinsiz!

Şimdi de Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin şarkısını kullanmışlar… İzinsiz!

Kenan Doğulu da, “Yaparım Bilirsin adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı ya da sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını fark ettim. Çok şaşkınım” demiş.

Kenan Doğulu'yu anlamaya çalışsam, sanatçı naifliği ile dile getirdiği isyanına ortak olsam da ben hiç şaşırmadım!

21 yıldır eserin gerçek sahibi olan milletten izinsiz yapılan bunca şey ortadayken, ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' denilirken, adı Yaparım Bilirsin olan bir şarkının AKP tarafından izinsiz kullanılmasına bu ülkenin bir yurttaşı şaşırır mı Allah aşkına?