Süper Lig’e tutunmaya çalışan Konyaspor, pazartesi günü Trabzonspor’la oynayacağı

için Galatasaray maçına yedeklerle çıktı. Sarı-kırmızılılar da Kasımpaşa maçını düşünerek aynı şekilde karşılık verdi. Ama gelin görün ki Galatasaray’ın yedekleri, Süper Lig’de düşmeye oynayan bir takımın yedeklerine bile üstünlük kuramadı. Eğer Galatasaray, Konya’nın yedeklerini

yenebilmek için Osimhen’i sahaya sürüyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir.

Bakıyorum, iş ciddiyeti ile oynayan bir-iki oyuncu dışında kimse yok. Anlamsız paslaşmalar, garip şut ve orta tercihleri derken koca bir maç heba edildi. Galatasaray pozisyona girmeden maçı bitirdi!

Mertens şartel indirmiş, futbola küsmüş gibi. O, böyle takılmaya devam ederse Galatasaray şampiyonluk yarışında da su kaynatır, benden söylemesi. Yunus biraz kıpırdandı, gerisi gelmedi. Ahmed Kutucu’nun daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Cuesta, 8 milyon Euro’yu bırakın 800 bin Euro’luk futbolcu izlenimi vermeye devam ediyor. Jelert ve Berkan çok iyi çocuklar, borç isteseler

veririm ama formayı vermem. Maça gelenler de televizyon başından izleyenler de eziyet çekti 90 dakika boyunca.

Okan Buruk için artık bahane dönemi bitmeli. Takımı dökülüyor. Avrupa faciası, ligdeki kötü gidiş derken, kupada da sarı kart avantajı ile bir üst tura ite kaka yükseldi takımı. Seri başı olamadığı için de ufukta derbi gözüktü. Hadi bakılım, ayıkla pirincin taşını.