Türk futbolunun yıllardır sırtında taşıdığı o ağır yükün bir nebze hafiflediğine şahit olduk. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı deviren Millî Takımımız, tam 24 yıldır hasretini çektiği dev organizasyona sadece bir adım uzaklıkta. 2002 Kore-Japonya’daki o efsane kadronun “Şampiyonlar Ligi” atmosferini yaşattığı günden beri dört gözle beklediğimiz o ana, belki de en yakın olduğumuz an bu.

Bu sadece bir futbol galibiyeti değil... Bu, aynı zamanda bir milletin ortak hafızasına, unutulmuş zafer duygusuna ve “bir maç kalması” ihtimalinin yarattığı o kendine özgü, yakıcı heyecana dair bir galibiyet...

Play-off’lar, futbolun en acımasız ama en adil icadıdır. 90 dakika (belki 120), iki takım, bir bilet. Romanya karşısında sergilenen oyun, son yıllarda alışık olduğumuz futbolun tam tersiydi. Sahada bir ekip ruhu, inanmışlık ve en önemlisi “Biz bu işi başaracağız” diyen bir duruş vardı. Montella'nın sahaya sürdüğü dizilişten, oyuncuların pres gücüne kadar her şey, bu maçın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu haykırıyordu.

24 yıl, bir insan ömrü için uzun bir zaman. 2002’de o yarı finali coşkuyla izleyenler şimdi çocuklarına anlatır oldu. O günden beri gelen nesiller, Dünya Kupası’nı sadece televizyonlarda “Başkalarının” oynadığı bir turnuva olarak izledi. İşte bu yüzden dün gece sadece bir maç kazanmadı Türkiye; 24 yıllık bir kronik hasretin psikolojisini de yırttı.

Futbol takımları, ait oldukları toplumun ruh halini yansıtır. Son yıllarda ülke olarak hep “Bir adım kala” biten hikayelere alıştık. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, toplumsal gerilimler derken, futbol sahası aslında bize küçük de olsa bir “Kaçış” alanı sunuyordu. Ama bu kez farklı. Bu takım, bizlere “Beklemek bitmez bir çile değildir, doğru adımlarla sonuçlanır” hissini verdi.

Romanya maçı, aslında bir eşikti. Eğer bu eşiği geçemeseydik, belki de “Kupa hasreti” artık kronik bir hastalık haline gelecek, 30 yıla doğru evrilecekti. Ancak kazanıldı. Şimdi önümüzde bir final daha var. Hedef çok net: Amerika, Kanada, Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev şölende yerimizi almak.

İşte en tehlikeli an şimdi başlıyor. Türk futbol tarihi, “Bir maç kala” yaşanan hüsranlarla doludur. O yüzden sevincimizin naif kalması, hemen önümüzdeki final maçına odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımızın, 24 yıllık açlığı dindirmenin verdiği rahatlığa kapılmadan, bu işin henüz bitmediğini bilerek sahaya çıkması şart...