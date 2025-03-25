Türkiye son yıllarının en olağanüstü günlerini yaşıyor. Siyasetin mahkemelere, hak arayışının sokaklara taştığı şu günlerde toplumun afyonu yine futbol olacak gibi...

Korkum şu; milli aranın ardından başlayacak lig maratonunda üst üste yapılacak fahiş hakem hataları ile sokağın ilgisini yine kısır tartışmalara çekme operasyonu geliyor.

Muhalefetin başlattığı boykotun sınırları sadece markalarla sınırlı kalırsa sonuç alma işi yine başka baharlara kalır.

Çünkü Türkiye'de sivil hareketin en geniş olduğu etki alanı hala futbol sahaları ve tribünleridir. Boykot işini futbola ve tribünlere sirayet ettiremezseniz başarılı olmanız çok zor olur. Toplum hareketinin ilk derbide bölüneceği yer orası çünkü.

Ufuktaki en tez bölünme potansiyeli futbolda. Bu yüzden önce futbol izleyicisine bir bilinç kazandırmak gereklidir.

Sokakta direniş verirken tribünde ayrışma yaşarsan birileri için dumanı dağıtmak çok daha kolay hale gelir.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ülkenin en büyük kitlelerine sahip camiaları olarak bir şeylerin değişmesini samimi olarak istiyorlarsa bu haftadan başlamalılar çünkü gündemi futbolla değiştirmek için müthiş bir uğraş verilecek.

Bu rüzgara kapılan her taraftar sokakta yükselen sese olan ilgisini kaybedecek. Sosyal medyada bugün başka bir şey için yapılan 'adalet' paylaşımları hakem kararları üzerinden okunmaya başlanacak. Sınır çizgilerini iyi çekin.

Sosyal medya zehrini Beşiktaş-Galatasaray maçının hakem kararı ile vermeye çok yakınlar. İlla bir şeyleri boykot etmek istiyorsanız o hareketi tribünlerden başlatın. Ayrışmayı boykot edin. Gündemi futbol topuna kaydıran herkesi boykot edin.