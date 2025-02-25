Zenginlerin derbisini fakirler konuşuyor, kavgasını da fakirler veriyor artık. Tarihin görmediği kadroların çıktığı derbide tarihin görmediği rezaletleri yaşadık yine.

İki camianın bu kısır çatışması bize düzenli ve istikrarlı ayıplardan başka bir şey vermiyor artık.

Dün Seyrantepe’de bir futbol maçına değil de güvenliği sağlanmış bir liseli kavgasına gitmiş gibiydim.

Avrupa’da soluğu kesilen horozların kafası futbola çalışmadığı için sahada ve tribünlerde ha patladı ha patlayacak bir çatışmanın ortasında 95 dakika geçirdik.

Bu 95 dakikanın sadece 49’unda top sahada kalmış, maçın yarısı oynanmamış. Tebrik etmek lazım 6-7 dakika iyileşme var.

Dünyanın en balon, en şişirilmiş derbisine kalkıp bir de yabancı hakem lütfettik. Vincic herhalde hayatı boyunca unutamayacağı bir maç yönetti dün. Saygısız ve gereksiz önyargıların ne kadar boş olduğunu, bu kör dövüşünün bile ne kadar iyi yönetilebileceğini gösterdi Türk hakemlerine.

Okan Buruk’un maç boyu süren tacizlerine rağmen işini layıkıyla yapmış bir hakem olarak ayrıldı sahadan.

Kimse kusura bakmasın... Sezon boyu Anadolu’nun adeta üzerine basarak yürüdüğü bu iki kulüp birbirlerine gelince futbol özürlüsü oluyorlar ne hikmetse!

Adına derbi dedikleri şey Beşiktaş ve Trabzonspor maçları olduğunda çok daha fazla heyecan veriyor. Hal böyleyken onların da yabancı hakem istemeleri kadar rasyonel bir durum yok.

Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Onca tantana bunun için miydi? Fenerbahçe bunun için mi 2 maçta da Galatasaray’ı sindirecek bir sonuç alamıyor? Galatasaray bunun için mi git gide kaybediyor Avrupa’daki itibarını? Sonuç: koca bir borç batağı.

Türk insanının afyonu oldu bu kör dövüşü. Tüm yıl bu vasatlık için kavga ettirilen yaşamsal statüsü düşmüş insanlar gerçeği görmemekte maalesef fazla ısrarcı. 6 ay taksitle derbi bileti alan insanlar dün az daha birbirlerini yakıyordu statta. Durum vaziyet bundan ibaret.'