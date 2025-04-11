Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios (Dimitri) Choupis, 3 Nisan 2025’te Aydın il sınırlarımız içindeki Bulamaç, 4 Nisan 2025’te Muğla’nın Kalolimnoz ve Keçi adalarına geldi ve Yunan bayrağı altında Türkiye’ye meydan okudu. Buna ilişkin görüntüler Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ile Kalymnos-news.gr internet haber sitesinde yayımlandı.

Bulamaç Adası’na askeri helikopterle gelen General Dimitri, adada bulunan Yunan Askeri Üssü’nün önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. General Dimitri geceyi Bulamaç Adası’nda geçirdi. General Dimitri, 4 Nisan’da Muğla Kalolimnoz ve Keçi Adası’na Yunan askeri helikopteri ile geldi ve Türk hava sahasını ihlal etti. Yunanistan’ın 2004’ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası arasında bulunan Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi adaları 6 millik Türk kara sularının içinde bulunuyor.

BULAMAÇ, TÜRK KARASULARINDA

Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi adaları Lozan’a göre 6 millik Türk karasularının içinde bulunuyor.

TÜRK HAVA SAHASINDA

Adalarımızın işgalini belgelerle gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Yunanistan, Ege Denizi üzerinde Türk hava sahasında uçan savaş uçağımızı, deniz karakol uçağımızı ve helikopterlerimize sürekli olarak önleme yapıyor ve önlemeleri Yunan Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlıyor” dedi. Yalım, şu iddialarda bulundu:

“Türk hava sahasına girmeye çalışan, giren Yunan uçak ve helikopterleri, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde mevcut NATO ICC, Hvbs sitemleri ve radarlar üzerinden önceden tespit ediliyor. Yunanistan, Türk hava sahasında uçan uçak ve helikopterlerimize haksız ve hukuksuz olarak önleme yaparken Türkiye, Türk hava sahasında uçan Yunan savaş uçakları ve helikopterlerine önleme yapmıyor. Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması, NATO Antlaşması ve Helsinki Nihai Senedini ihlal ediyor.”

ŞOV YAPTI, MEYDAN OKUDU

General Dimitri, Yunan askeri helikopteri ile birlik teftişine geldi ve Türk Hava Sahası’nı ihlal etti.

İŞGALLER, 2004’TE BAŞLADI

Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin egemenliğinde kalan 20 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığını 2004’Ten itibaren işgal etmeye başladığını öne süren Yalım, Lozan Antlaşması’nın metin bölümünde ve 15. Maddesine ek olarak konulan 2 no’lu haritada bu durumun açıkça görüldüğünü söyledi. Yalım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ABD Dışişleri Eski Bakanı Antony Blinken’ın Kongreye Şubat 2024’te gönderdiği mektup ve mektuba ekli Ege haritasında da Yunanistan’ın işgal ettiği adaların ve General Dimitri’nin 3-4 Nisan 2025’te geldiği adaların Yunanistan’a ait olmadığı açıkça belirtilmiştir.

NATO Antlaşması’nın 5. maddesine göre taraflardan birine yapılan silahlı saldırı ittifaka yapılan saldırı sayılıyor. 6. maddesine göre de Türkiye topraklarına veya Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki adalara yapılan silahlı saldırı ittifaka yapılan saldırı olarak kabul ediliyor. Yengeç Dönencesi, yeryüzünün kuzey yarımküresinde Ekvator’un 23° 27’ kuzeyinden geçen enlem. Yunanistan’ın işgal ettiği 20 ada ve 2 kayalık Türkiye toprağı olup Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki adalardır. Yunanistan, NATO Antlaşması’nın 5. ve 6. maddelerini açık bir şekilde ihlal ediyor.”

ADALARIMIZDA 6 BİN YUNAN ASKERİ

Türkiye ile birlikte Yunanistan da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi. 1975 Helsinki Nihai Senedi’ne imza atan devletler arasındadır. Helsinki Nihai Senedi’ne göre Uluslararası ilişkilerde uygulanması gereken 10 temel ilke arasında ‘Güç kullanmaktan kaçınma, Sınırların ihlal edilmezliği, devletlerin toprak bütünlüğünün korunması’ gibi ilkeler var. Türkiye’nin 20 adasını ve 2 kayalığını işgal eden ve adalara 6 bin Yunan askeri yerleştiren Yunanistan, Helsinki Nihai Senedi’ndeki temel ilkeleri açık bir şekilde ihlal ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan IV. Mehmet döneminde fethedilen, yüzlerce yıl işgal edilmeyen ve 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin egemenliğinde kalan adalarımız, 2004’ten itibaren işgal edilmeye başlandı. Mevcut durum itibarıyla 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığı Yunan işgali altındadır. Erdoğan, 3 Eylül 2022’de Samsun’da yaptığı konuşmada adalarımızdaki Yunan işgaline dikkat çekmişti.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Yunan komutanın görüntüleri; genelkurmayın resmi sitesi dışında TV kanallarında da yayınlandı.

KESKİN DÖNÜŞ

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalım, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

“Atatürk ve silah arkadaşları 3 yıl 3 ay 21 gün sonra 9 Eylül 1922’de, Anadolu’daki Yunan askerlerini İzmir’de denize döktü. 2004’ten itibaren adalarımızı işgal eden 6 bin Yunan askeri ise tam 21 yıldır Türkiye’de elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük toprak kaybı AKP hükümetleri döneminde yaşanmıştır. Türkiye, 2004-2020 yılları arasında, Ege Denizi’nde, Lozan Antlaşması’ndan Sevr Antlaşması’na keskin bir dönüş yapmıştır.”

Adalarımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine de soruyoruz. Ancak, bakanlık bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor.