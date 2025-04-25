Kupa finali çok önemli bir kazanım günü Trabzonspor için.

Ciddi anlamda alt sıraların stresinin yaşadığı, büyük maçlarının tamamında ezilerek, taraftarının oyuna küstürüldüğü bir sezon. Yapı olarak her ucundan hasarlı bir fotoğrafın ana hattına bakınca kupa görüyor bugün Trabzonspor.

Günün sonunda böylesine güç bela geçen bir sezonun Fatih Tekke ile birlikte bir kupa ile tamamlanması ihtimali doğdu. Bu ihtimal gelecek yılın beklentilerinin en büyük garantörüdür.

Fatih Hoca önemli bir değişime imza attı. Bunu oyuna baktığınızda her açıdan hissedebiliyorsunuz. Kimlik kazandırma işi bence futbolda bir teknik adamın yapabileceği en zor iş. Günübirlik aksiyonlu oyunların kazanımı belki bir final maçı olabilir ama uzun soluklu başarıda önemli olan kriter oyun kimliğidir.

GELİNEN NOKTA TATMİNKAR

Başarılı olan takımların da aynı şeyi ezbere oynadığını görürsünüz.

Fatih Tekke için 7 maç 5 galibiyet artı Türkiye Kupası'nda final. Gelinen nokta an itibariyle oldukça tatminkar. Üstelik hedefe varılan bir maçın ardından baktığınızda rastgele oynanmayan, bir düzen içerisinde hareket eden takım görüyorsunuz.

Pozitife doğru tırmanan bu oyun kültürü elbette bireysel olarak gelişim gösteren oyuncularla oldu. Fatih Tekke'nin buna da etkisi var mıdır? Evet kesinlikle vardır.

Geriden oyun kurarak, rakibi üzerine çekerek ve hat kırarak dikine oynama emri veren Tekke'nin Göztepe karşısında ikinci yarıda domine ettiği oyun tarzı Trabzonlu'nun arzu ettiği bir şeydi.

Özellikle Mustafa, Zubkov, Batagov ve Nwakaeme gibi üzerine koyarak, gelişim göstererek verdikleri katkı bu oyunun daha kolay oynanmasına olanak sağladı.

İSTEDİĞİ İSİMLERİ ALACAKSINIZ

Enkazı alıp kupanın karşısına oturttuğunuzda isteme lüksünüz de artar. Fatih Tekke yönetimin önündeki çöpleri bu başarısıyla süpürdüyse, onların da Tekke'nin isteyeceği her şeye şartsız 'evet' demek durumundadır.

Yani bu sezon kupayla tamamlansın veya tamamlanmasın. Önünüze bu ihtimali koyan hocanızın gelecek yılın kadrosu için isteyeceği isimleri alacaksınız.

Bundan önce yapılan planlama hatasının baş sorumlusu başkan Ertuğrul Doğan ve verdiği imtiyazlar ise o kesenin ağzı bir kez açılacak ve yarışacak bir kadro yapılacak.

Olaya şöyle bakacaksın;

Senin yarışacağın rakiplerinden Beşiktaş seneye kupayla başladı.

Galatasaray ligi alıyor ve kupada finalde.

Fenerbahçe her taraftan havlu atmış. 3'te sıfır yaşayacak.

Sen Trabzonspor olarak kupada finaldesin.

Hem Avrupa yolun hem de Süper Kupa motivasyonun açıldı. Rakiplerini bu anlamda yakalamışken kadro kaliten onlardan aşağıda kalamaz.