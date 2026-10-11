Trabzonspor maça mükemmel başladı. Oyunun her anlamda hakimiydi. Sonra aniden dünyanın en gereksiz hareketini yapan bir oyuncu izledik. Melih bu ne öfke kardeşim? Takımın 3-0 önde, neredeyse maç erkenden bitmiş ve sen gidip kafa atmakla uğraşıyorsun. Bu tarz hareketler profesyonel düşüncede olamaz. Umarım ne yaptığını ve arkadaşlarını zor durumda bırakabileceğini pozisyonu izledikten sonra iyice anlamışsındır. Trabzonspor, Reis yönetiminde bu maça çok iyi hazırlanmış. Rakip sahada iyi pres ve topu kaptırdıktan sonra kısa sürede geri alma oyunda büyük üstünlük kurma anlamına geliyordu. Fabinho takımın orta alanda önemli gücü olmuş. Salah hücumda her zaman büyük bir usta olduğunu Franculino’nun attığı golde yaptığı asistle yine kanıtladı. Muçi geçen sezon olduğu gibi yine deplasmanlarda daha rahat gol atıyor. Stoper Nwaiwu’nun temposu ve hücuma çıkışları ilk devre çok başarılıydı. Gol atması onun adına büyük moral oldu. Onuachu maça yedek kulübesinde başladı. Thomas Reis’in ileri uçta tek başına oynayan ağır santrfor yerine hareketli forvetlerle başlaması Samsunspor savunmasının dengesini bitirdi. İkinci yarı oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Trabzonspor pozisyon verdi ama farklı önde olmanın avantajını iyi kullandı. Kadro olarak büyük değişim yaşayan Samsunspor’un işi şimdilik çok zor gözüküyor. Kolay gol yeme problemlerini aşamazlarsa lig onlar için kâbusa dönebilir.