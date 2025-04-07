Fenerbahçe dünkü Trabzonspor maçının ilk yarısını deplasmanda oynasa bu kadar kötü olmazdı. İkinci yarıyı ise Adana Demirspor ile oynasa bu kadar atamazdı. Öyle bir maç izledik.

Çarşamba günü kupada Galatasaray’a kaybetmek bir his kaybına neden oldu Fenerbahçe’de. O kayıpla birlikte ‘sanırım olmayacak’ kabullenişi geldi.

Trabzonspor ilk 45’te rakibinin bu tepkisizliğinden faydalandı. Uyuşuk bir düzen vardı sahada. Uğurcan’ın uzun atıp Zubkov’un önüne veya yanına indirdiği toplarla hücum şeması çizme planı vardı.

Tekke bu oyunu Alanya’da da zaman zaman deniyordu. Toptan vazgeçme oyunu.

İşe yaramadığını söyleyemeyiz, skor olarak da tatmin eder bir sonuç vardı ilk yarı ama direnci kırılmaya çok yakın bir orta saha kurgusu var Trabzon’un.

Fenerbahçe o boşluğa Talisca ile seviye atlattı. Lundsram ve Mendy’yi birbirine vurdu Talisca. Penaltıdan sonraki 2 golünde de evinin bahçesinde şut çalışıyor havası vardı Talisca’nın.

Maçı çevirme işi %80 doğru zamanda doğru yerde olmak. Tekke buna önlem düşünemedi ve cezasını ağır ödedi.

Penaltı pozisyonunda müdahalenin çizgide olduğuna herkes emin. Bu konuda tereddüt yok. Hakem de gelen uyarı sonrası zaten bu yüzden kararını değiştirip beyaz noktayı gösterdi. Burada önemli detayı atlayan VAR odası. İlk faul hareketini Osayi’nin sol ayağıyla rakibinin kramponuna basarak yaptığını atladılar.

Bu yüzden pozisyonun öncesiyle değil sonrasıyla karar verildi. Yanlıştı.

Skor aldatmasın. Fenerbahçe yıkıcı bir oyun asla oynamadı. Bu sezon 7 maçta öne geçip kazanamayan Trabzon’un Kadıköy’den çıkamaması zaten sürpriz değildi.

Galatasaray’a 45 dakikalığına verilen bir umut oldu Trabzon’un yaptığı. Sonrasında gerçekleri kabulleniş yarısı oldu. Peki gerçek ne? Bu çürük kadronun dizayn edilmesine razı olanların hala gerçek sorumluyu konuşamaması.