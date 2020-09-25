Bunları yapmayın: Yiyeceklerin besin değerini düşüren 9 hata!

Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken yaptığımız bazı hatalar besin değerinin azalmasına, hatta tümüyle kaybolmasına neden olabilir! Peki besinlerin değerlerini korumak için nelere dikkat etmemiz, nelerden kaçınmamız gerekiyor? İşte yanıtı...

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin çoğunu besinlerden, özellikle de sebze ve meyvelerden alıyoruz. Ancak besinleri hazırlarken yaptığımız bazı hatalar, besin değeri kayıplarına yol açabiliyor. Peki besinlerin değerini düşürmemek için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? İşte 9 adımda besinlerin değerini düşüren hatalardan kurtulmanın yolu…

KABUKLARINI SOYMAK

Birçok meyve ve sebzenin en besleyici kısımları kabuklarında veya kabuklarının hemen altındaki iç kısımlarında bulunuyor. Soymayın, bol suyla yıkayın ve sebze fırçalarıyla fırçalayın ya da en azından kabuğunu ince soyarak tüketmeniz daha fazla vitamin almanıza katkı sağlıyor.

MEYVE VE SEBZE SUYUNU BEKLETMEK

Sebze ve meyvelerin sularını sıktıktan sonra ışık ve oksijenle temasları artacağı için vitamin içerikleri kayba uğruyor. Bu nedenle meyveyi bütün olarak tüketmek en besleyici yol. Meyve suyu içecekseniz de sıkıldıktan sonra hemen tüketmeye çalışın.

ŞİDDETLİ AKAN SU ALTINDA YIKAMAK

Çilek, böğürtlen, ıspanak ve roka gibi ince zarlı sebze/ meyveler şiddetli akan su altında yıkandıklarında ya da suda uzun süre bekletildiklerinde vitamin ve mineral kaybına uğruyorlar. Bu nedenle nazikçe yıkamak gerekiyor.

UZUN SÜRE PİŞİRMEK

Sebzelerde bulunan C ve B grubu vitaminleri ısıyla kolayca kayba uğruyor. Sebzelerin pişme sürelerine göre en fazla 10 ile 20 dakika arasında, diriliklerini koruyacak şekilde pişirin.

SEBZELERİ ÇOK İNCE DOĞRAMAK

Meyve ve sebzeler kesildiklerinde oksijen ile ışığa maruz kalıyor. Ne kadar ince doğrarsanız vitamin ve minerali o kadar azalıyor. Bunun dışında sebze ve meyveleri kör bıçak ile kesmek kalsiyum ve potasyum sızıntısına sebep olabileceği için keskin bıçak tercih etmenizde fayda var.

KAPALI TORBADA SAKLAMAK

Plastik torbalarda delikler açmak ya da file torbalarda saklamak en doğrusu.

ETİ, YOĞURT VE PEYNİRLE TÜKETMEK

Etleri biber, yeşillikler ve limon gibi C vitamini kaynağı besinlerle yemeniz demir mineralinden en fazla fayda sağlamanıza yardımcı oluyor. Etleri aynı zamanda turunçgil suyu veya domates suyu ile marine ederseniz hem lezzetini hem de besin değerini artırabilirsiniz.

YUMURTAYI UZUN SÜRE HAŞLAMAK

Yumurtayı kızgın yağda pişirmek proteinlerin bozulmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra yumurtayı özellikle sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlamak da bir başka hatalı alışkanlık. Yumurtayı ideal olarak 4-7 dakika haşlamanız uygun olacaktır.

TENCERENİN KAPAĞINI AÇMAK

Sebze ve meyveleri pişirirken tencerenin kapağını kapalı tutun. Böylece buhar kaybolmuyor ve yemeğin pişme süresi kısalıyor.