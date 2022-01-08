Ünlü restoranın ördek servisi olay oldu: Sosyal medyadan tepki yağdı

İngiltere'nin önde gelen deniz ürünleri restoranının ördek servisi, sosyal medyada gündem oldu. Çoğu kullanıcı, yemeğe tepki gösteren mesajlar yayımladı.

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İngiltere’nin en popüler restoranlarından Westerns Laundry, ördek servisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Kuzey Londra’nın popüler bir deniz ürünleri restoranı, ördek boynu ve kafasının yer aldığı yemeğiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Ördeğin şalgam ve mercimekle doldurulduğu ve bu şekilde servis edildiği belirtildi.

‘HAYIR BU ÇOK FAZLA’

Instagram’da paylaşılmasının ardından eleştirilerin hedefi olan yemek ile ilgili bazı kullanıcılar “Hayır, bu çok fazla”, “Bunu da yemek istemezsiniz” gibi ifadelerde bulundu. Ancak şeflerin yemeğin arkasında durduğu ifade edildi.

2017 yılında açılan restoran, birçok gazete ve eleştirmen tarafından aldığı olumlu yorumlarla biliniyordu.

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