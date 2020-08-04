Cilt lekeleri nasıl geçer? Doğal öneriler…

Cilt lekelerine kimse sahip olmak istemez. Cildin genel görünümünü bozan lekeler ciltte renk değişimlerine neden olur. Özellikle aşırı güneşlenme ve koruyucu kullanmama gibi nedenler melanin pigmentinin ciltte birikerek yerini ciltte hoş olmayan lekelere bırakmasına yol açar. Ayrıca bu koyu lekelerin oluşmasının birden çok sebepleri bulunur. Ancak onlardan kurtulmanızı sağlayacak doğal çözümler sayesinde istenmeyen lekelerinizi giderebilir ve daha temiz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Cilt lekelerine neden olan etken yalnızca güneş ışınları değildir, farklı sebeplerden dolayı da ortaya çıkabilirler. Genetik faktörler, kimyasal ürünlerin kullanımı, ilaçlar, doğum, solaryum gibi bronzlaşma yöntemleri de lekelerin oluşma nedenleri arasında yer alır. Yaygın olarak lekeler, yanak, çene, alın gibi bölgelerde sık oluşmakla birlikte yüzde oluştuklarında cildi pürüzsüzlükten uzaklaştırır ve daha solgun bir görünüm verir. Ancak dekolte bölgesinde, sırt, ve ilerleyen yaşla birlikte ellerde de görülebilir.

Sosyalleşmeyi seviyor olabilirsiniz ancak yüzünüzdeki ve vücudunuzdaki bu lekeler utanç verici olabilir. Ayrıca çok daha genç, pürüzsüz, lekelerden arınmış ve sağlıklı bir cilde sahip olmak her kadının hakkıdır. Lekelerden kurtulmak için bazı medikal uygulamalar vardır. Ancak onlardan temelli kurtulmak ve oluşumlarını durdurmak için hayat boyu dikkat etmeniz gereken önemli detaylar bulunur. Bununla birlikte evde yapabileceğiniz doğal maskeler lekeleri gidermede oldukça etkili çözüm sağlar. İşte cilt lekelerinizi gidermenize yardımcı olacak doğal öneriler…

Cilt lekelerini gidermeniz için en akıllıca davranış aşırı güneşlenmekten kaçınmak ve güneş kremi kullanmaktır. Cilt lekelerinin oluşumuna neden olan başlıca sebep olan güneş ışınlarına maruz kalmamak için yaz, kış fark etmez korunmak ve koruyucu krem kullanılmalıdır.

Doktorunuzun önerdiği leke kremleri ile lekelerinizi azaltabilirsiniz.

A, C, E vitaminleri leke açıcı özelliğe sahiptir. Bu vitaminleri tüketebilir ya da enjekte veya hap yöntemi ile alarak lekelerin açılmasını sağlayabilirsiniz.

CİLT LEKELERİNE İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

KARBONAT MASKESİ

1 yemek kaşığı yoğurdun içine 1 çay kaşığı karbonat ilave edin ve karışımı lekeli bölgelere uygulayın. 15 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayarak lekelerin renginin açılmasını sağlayabilirsiniz.

MAYDANOZ MASKESİ

Bir miktar maydanozu yıkayın ve doğrayın. Doğradığınız maydanozları sıcak suyun içine atarak 10 dakika boyunca kaynamasını sağlayın. Ardından soğumaya bırakın ve içine 1 adet taze limon suyu ekleyin. Hazırladığınız bu karışı temiz bir kaba koyarak buzdolabında muhafaza edin. Her gün cildinizdeki lekelere düzenli olarak uygulayın.