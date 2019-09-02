Evde allık ve makyaj bazı nasıl yapılır? Evde makyaj bazı ve allık yapımı…

Evde allık ve makyaj bazı nasıl yapılır? Evde makyaj bazı ve allık yapımı…

Kadınların ortak ilgi alanı olan makyaj malzemeleri çeşitliliğinin yanı sıra değişik markaları ile kozmetik mağazalarda yerini alıyor. Alışveriş çılgınları çeşit çeşit makyaj malzemeleri edinse de çoğu kullanılmadan çöpe atılabiliyor. Yeni trend ise makyaj malzemelerini evde yapmak. Peki evde allık ve makyaj bazı nasıl yapılır? Evde makyaj bazı ve allık yapımı..

Son günlerde doğal ürünler içeren makyaj malzemeleri herkesin ilgi alanını giriyor. Farklı markaların sunduğu bu doğal içerikli makyaj malzemeleri kimyasal içeren ürünlere göre cildi korumaya yardımcı oluyor. Makyaj yapmak bazılarına zor gibi görünse de kullanılan malzemelerle daha kolay bir hale gelebiliyor. Makyaj yapımından sonra sabitleyici spreyler kullanarak makyajın cilde nüfuz etmesi sağlanıyor. Makyaj bazı ise özellikle hasarlı ve yoğun gözenekli cilde sahip kişilerde, cildin pürüzleşmesini ve aydınlanmasını sağlayabiliyor. Makyaj öncesi cildin kusurlarını örten makyaj bazlarını birçok markadan satın alabilirsiniz fakat hem pahalı hem de içeriğini tam olarak bilmediğimiz ürünlerdir. Dilerseniz evde elbette allık ve makyaj bazı yapabilirsiniz. İşte hemen herkesin evinde bulunan doğal malzemelerle allık ve makyaj bazı yapımı…

EVDE ALLIK YAPIMI

1 çay kaşığı arorat nişastası ile 4 yemek kaşığı ahududu tozunu karıştırın. Rengini ayarlamak için nişastayı arttırabilirsiniz. Ahududu yerine kakao ve nişastayı karıştırarak bronzer-allık elde edebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise temiz bir kabın içerisinde bebek pudrası pembe veya şeftali tonlarında gıda boyasını karıştırarak içerisine bir miktar alkol veya kolonya karıştırarak allık elde edebilirsiniz.



EV YAPIMI MAKYAJ BAZI NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine bir miktar nemlendirici, nemlendiriciden biraz daha az fondöten ekleyin. Son olarak fondötenin yarısı kadar pudra ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı bir gece buzdolabında muhafaza edin. Ertesi gün tekrar karıştırın ve dolapta bir gece daha dinlenmesini sağlayın. Hazırlamış olduğunuz makyaj bazını cildinize makyaj öncesi uygulayarak pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz.