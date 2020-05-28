Doğuştan kıvırcık saçlara sahipseniz saçlarınız her zaman gösterişli, hacimli ve çarpıcıdır. Ancak çabuk elektriklenen ve kabaran bu saçların mutlaka özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Gerekli bakım yapılmadığı takdirde cansızlık, kırılma ve yıpranmalar kaçınılmazdır. Peki, kıvırcık saç için bakım rutinleri nelerdir?

Saç derisinde saçları besleyen yağlar düz saçlarda kolaylıkla ilerlerken kıvırcık saçlarda ise bu besleyici yağların saça nüfuz etmesi daha zordur. Bu nedenle kıvırcık saçlarınız için bir bakım rutinini takip etmenizde fayda bulunur. Peki kıvırcık saçlar için nasıl bir bakım rutini oluşturulmalıdır. Kıvırcık saç bakımı yaparken nelere dikkat edilmelidir. İşte kıvırcık saçlarınıza özel bakım önerileri…

ŞAMPUAN SEÇİMİ ÖNEMLİ

Genellikle kıvırcık saçlar kuru olmaya eğilimlidir. Bu nedenle kullandığınız şampuanların nem oranının yüksek olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde bukleleriniz daha kuru ve cansız olacaktır. Kıvırcık saçlara özel şampuanları tercih edebilirsiniz.

SICAK SUYLA SAÇLARINIZI YIKAMAKTAN VAZGEÇİN

Sıcak su hijyen sağlığı açısından gerekli olsa da saç ve cilt sağlığına olumsuz etkileri bulunur. Aynı zamanda kafa derisinde kepeklenme, kaşıntı ve pul pul dökülmelere neden olur. Soğuk su nemi saçın içine hapseder daha parlak, canlı ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.

SAÇLARINIZI PAMUKLU TİŞÖRTLE NAZİKÇE KURULAYIN

Havlu ile saçlarınızı kuruladığınızda kabarma ve elektriklenmeler meydana gelir. Bu nedenle duş sonrası saçlarınızı kurularken kullanmadığınız tişört ve penye atletleri kullanabilirsiniz. Saçınızdaki fazla suyu alıp nazikçe kurulayarak saçlarınızın zarar görmesini önleyebilirsiniz.

SEYREK DİŞLİ TARAK VE FIRÇALARI KULLANIN

Saçlarınızı taramadan önce parmaklarınızla karışıklığı giderin ve ardından seyrek dişli bir tarakla nazikçe tarayın. Sık dişli taraklar saçlarınızda karmaşaya ve kopmalara neden olacağı için asla kullanmayın.

ISIYI MİNİMUMA İNDİRİN

Fön makinesi, düzleştirici ya da maşa gibi şekillendiricileri kullanacaksanız ısı seviyelerini düşürmeye özen gösterin. Aşırı ısı buklelerinizin doğal şekillerini kaybetmelerine neden olarak cansız görünmelerini sağlayabilir. Saçlarınız da bunu fark ettiğinizde 1-2 hafta boyunca saçlarınızı herhangi bir ısı işleminden uzaklaştırın ve tekrar nemlendiricilere odaklanın.

SAÇ MASKELERİ, SERUMLAR VE LOSYONLARDAN FAYDALANIN

Saçlarınızın daha parlak, nemli ve sağlıklı olması için saçlarınıza saç bakım maskeleri uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda serum ve losyonlarda yardım alarak elektriklenme ve kabarmaların önüne geçebilir; nemli, canlı, sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olabilirsiniz.