1 milyon liraya restore edilen müzenin temeli çöktü

İsmail AKDUMAN / ÇANKIRI



1903-1905 yılları arasında Kör Efe adıyla anılan kalfa İsmail tarafından inşa edilen yapı, 1985 yılına kadar valilik binası, bu tarihten 2012 yılına kadar da Çankırı Adliyesi olarak hizmet verdi. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14 Ocak 1977 tarih ve 286 sayılı kararı ile tescil kaydı bulunan tarihi yapı 2012 yılında Çankırı Valiliğince yeni müze binası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. Bu kapsamda 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2016 yılında 1 milyon lira harcanarak tamamlandı.

DRANAJI YAPILMIŞTI

2014 yılında kapsamlı bir restorasyon geçiren tarihi bina, onarım sırasında temeli açılarak nem ve suların yol açacağı zararlardan korunmak için dranaj edildi. Restorasyon çalışmaları Temmuz 2016 yılında tamamlanan bina, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 100 Yıl Kültür Merkezi’nde bulunan 20 bin eser yeni binaya taşındı. Teşhir-tanzim çalışmaları yapıldıktan sonra 18 Mayıs 2017 Müzeler Günü’nde ziyarete açıldı.

TEMELLERİ SU BASTI

Hassas dinleme cihazı kullanılarak gece sessizliğinde yapılan incelemede eski bir şehir şebekesinden temele su kaçağı geldiği tespit edildi. Su kaçağının kesilmesinin ardından binada çökme devam edince temelde sondaj yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı; arkeolojik, doğa tarihi ve etnografya olmak üzere 3 bölümden oluşan müzede lokal güçlendirme yapılıncaya kadar, müzenin süresiz bir şekilde ziyarete kapattığını duyurdu. Güçlendirme çalışmalarının; projelendirme, ihale ve diğer aşamalarının ne zaman yapılacağının ise henüz netlik kazanmadığı ortaya çıktı. Müzede bulunan 20 bin eser zarar görmemesi için toplanarak depolara kaldırıldı.